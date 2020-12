SAMO JA FALIM RIJALITIJU! MAJA NIKOLIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: Miljani treba dati doživotni HONORAR, a Kristijan je NEUPOTREBLJIV!

Maja Nikolić tvrdi da bi dodatno podigla gledanost trenutno aktuelne sezone rijalitija.

Pevačica je istakla da samo fali da se ona pojavi pred kamerama ovog programa.

"U Zadruzi falim samo ja. Ova sezona je top, gledam je non-stop", istakla je pevačica, da bi se potom osvrnula na priče koje intrigiraju kako gledaoce tako i same učesnike ovog TV formata.

"Toma i Nadežda su mi skroz bezveze. Ovo među njima mi deluje kao režirana priča. Ništa im ne verujem, mislim da je sve to unapred isplanirano. Jedino što može da ih "iščupa" jeste da pred kamerama naprave bebu. Onda im možda i poverujem", konstatovala je Maja pa nastavila sa Miljanom:

"Tamo se svi foliraju osim Miljane Kulić. Ona je genijalac i vidi se da je iskrena. Devojka ima ozbiljnu dijagnozu i zato joj treba dati doživotni honorar", dodala je Maja, uz isticanje da ipak ne voli poređenja sa svojom sugrađankom.

"Ja sam festivalska pevačica, a Miljana je rijaliti zvezda. Ona je laka kategorija, a ja sam teška kao nagrađivana umetnica", završila je Nikolićeva.

Maja nije poštedela ni Golubovića, pa se prisetila njihovog zajedničkog boravka na Farmi.

"Favorit bi trebalo od početka da mi bude Kristijan, ali on je neupotrebljiv, on je kao ikebana. Svi su mu se uvukli i on čovek nije kriv što nema svoju priču i sebi ravnom. Kada smo mi bili, jedino Tamara i ja smo imale hrabrosti da mu stanemo na crtu", rekla je Maja.

"Koliko misliš da on laže?", pitao je voditelj u emisiji "Pitam za druga", a Maja je dodala:

"Da li on laže ili ne laže, bitno je da je njemu dobro u glavi. Kad ti čuješ lovačku priču da je radio ovo ili ono, mislim...", istakla je Maja.

