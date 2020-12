LJUPKA SE SKROZ OTARASILA GENERALA: Sad je ništa ne vezuje za SIMKETA! Jedna nezgoda otkrila šta je sa TETOVAŽOM (VIDEO)

Pevačica Ljupka Stević, koja je sredinom septembra slupala kola policijskom generalu Dragišu Simiću Simketu, s kojim je bila godinama u vezi, sad je doživela još jednu neprijatnost.

Naime, kako je otkrila na društvenoj mreži Instagram, sama sebi je spržila vrat i to presom za peglanje kose.

"Ispržila sam vrat, ne znam da se vidi. Spržila sam se onom presom kada sam uvojala kosu. Kako je samo legle", rekla je Stevićka u videu i pokazala deo vrata gde se opekla.

Ono što se može videti jeste da tetovaže koju je pre devet godina posvetila sad već bivšem dečku Simketu više nema. Naime, kako je pre nekoliko meseci otkila u Pulsu Srbije na Kurir televiziji, pevačica je odlučila da skine tu tetovažu. Na vratu je pre nekoliko meseci bila vidljiva tetovaža, a sada se ne vidi apsolutno ništa. Potpuno je presekla sve veze sa policijskim generalom.

foto: Pritnscreen/Instagram

"Ta tetovaža je stavljena na moj vrat pre 9 godinu, već je u fazi skidanja, to je sada samo fleka. Već sam uradila lasersko uklanjane, gotovo da se ne vidi. Tu su i par nekih zevzdica, kao on je general čovek, pa kao policija... Više ne obraćam pažnju ne to. Biće uklonjeno sto posto. Želim da je sklonim, da sve bude čisto. Nisam ponosna na to", poručila je ona, a potom i pokazala tetovažu.

Podsetimo, nakon incidenta, ona je otvoreno govorila o svojoj privatnosti, kao i o vezi sa Simićem i skandali. Ona je nedavno ponovo progovorila o tom periodu, te je otkrila da je tokom demoliranja automobila bila pod uticajem premenstrualnog sindromoma.

"Ja sam prava dušica, to je bio trenutak rastrojstva, a ovako sam dušica. Bila sam potpuno konfuzna. Ja nisam imala osećaj da je to bila glavna vest u regionu, kad sam videla kolika je to polemika, kolika podrška ljudi. Strašno. Ne ponovio se septembar. A kod mene je tada baš bio PMS, rekla je Stevićeva u emisiji "Pitam za druga", koja više nije u kontaktu sa Simićem.

foto: Kurir Televizija

