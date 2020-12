KEBA POSTAJE JUTJUBER: U jeku krize na estradi, Kojić pokreće emisiju!

I Dragan Kojić Keba postaje jutjuber! Po ugledu na mnoge svetske, ali i domaće zvezde, folk pevač će iskoristiti svoje talente i popularnost da napravi sopstvenu emisiju na internetu, a osim pesme, šou će sadržati i druge zanimljive segmente.

Kebu smo pre dva dana sreli na snimanju novogodišnjeg programa na Pinku, kada nam se pohvalio novim projektom, koji startuje večeras. Emisiju je nazvao "Herbarijum" i opisao nam ukratko kako će ona izgledati.

- Imaću jednu predstavu, da tako kažem, ili emisiju. Dakle, subotom uveče ću na Jutjubu imati svoju prvu muzičku emisiju uživo, zove se "Herbarijum". Naravno da ću imati i goste. Videćete mene sa gitarom, pevaću, pričaću. U ovo vreme šta drugo da radim, to me jedino spasava. Moja je želja da ta emisija traje dugo, da zaživi kod publike - kazao nam je pevač. Na konstataciju novinara da ovim potezom otima hleb voditeljima, Kojić je rekao da mu to nije namera.

- Ne, ne, ja želim da sa momcima iz benda napravim nešto posebno. Imaću mikrofon koji se zove kebafon, u njemu će biti matrice, preko njega ću svirati, pevati. Videćete već, biće jako zanimljivo - tvrdi Keba i otkriva ko će mu biti glavna gošća.

- Biće moja ćerka Nataša Taša. Razbija kako peva, oduševićete se - zaključio je on.

Inače, Keba će moći ovim potezom donekle da popuni kućni budžet, jer sada kada nema tezgi, svaki dinar je dobrodošao. Prema procenama i statistici sajta Jutjubers.me on već svakog meseca može da zaradi od 250 do 400 evra, ali sada kada postane jutjuber, i to se svidi narodu, možda ta suma i skoči. Inače, folker se tokom pandemije najviše posvetio pisanju pesama.

- Svi nastupi su otkazani, ali nije otkazano da kod kuće sviram, pevam, komponujem. Pišem, jer moja profesija je uvek bila i moj hobi. Inače, retko sam o tome pričao, ali 90 odsto svih pesama koje sam snimio napisao sam ja. Najdraže su mi "Zar za mene sreće nema" i "Srce piše suzama" - rekao je Keba za Kurir.

One su hit Goca, Marija i Seka već su zvezde Goca Tržan je još prošle godine počela da snima klipove koje je objavljivala na Jutjubu, u kojima pratioce obučava tome kako da se našminkaju ili obuku, a delila je i neke intimne trenutke sa njima. U startu je imala odličan uspeh, pa je zahvaljujući tome dobila ponudu da snima sopstveni rijaliti za televiziju K1. Marija Šerifović je tek tokom pandemije počela da se bavi vlogovanjem, kako je rekla u emisiji "Ami Dži šou" iz dosade. foto: Printscreen/Ami Dži šou Ona se uglavnom bavi društvenim temama i kritikuje razne pojave i događaje. I Seka Aleksić je iskusna, ona je odabrala temu lepote, a i snima dečje pesme.

Sam pravi kreme Med, mekinje, kukuruzno brašno, maslinovo ulje, i lice blista Keba je poznat kao neko ko dosta vodi računa o izgledu, pa smo ga pitali gde kupuje kreme i druge stvari koji su mu neophodne za negu. - Pravim ih sam. Kako? Med, mekinje, kukuruzno brašno, maslinovo ulje. Kad pogledate razne proizvode i kreme protiv starenja, jasno vam je da je skuplje pakovanje nego ono što je unutra. Verujte mi da one najobičnije kreme više imaju dejstva. Svaki dan stavljam pilinge, razne kreme za lice, telo - rekao je Kojić.

