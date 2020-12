KIJA OD POBEDE U RIJALITIJU KUPILA STAN OD 120.000 € A SAD JOŠ JEDAN! Otkrila kako ga je zaradila: Ja sam radnik nisam RASPIKUĆA

Pobednica prve sezone "Zadruge" i pevačica Kristina Kockar Kija dane provodi u pravljenju velikih planova za narednu godinu, a kako prenose mediji, pazarila je stan. Mnogi su pomislili daje nekretnina kupljena od novca njene majke koja je u rijalitiju, a Kija otkriva da je pare sama zaradila.

"Nisam mami kupila stan. Kupila sam još jedan stan, ali po njenom ukusu, zato je Milan to rekao. To je stan koji sam kupila od svoje ušteđevine, kao investiciju, jer ja već imam svoj stan. A ona će sama da raspolaže svojim honorarom koji bude dobila, sa kojim ja nemam veze. Uostalom, ona ima svoj trosoban stan u Zrenjaninu, gde živi sa bakom i gde će živeti kad izađe. To je stan mog dede, gde je odrasla moja mama i gde sam odrasla ja. Tako da stanem na kraj tim teorijama da je stan kupljen od prodaje stana ili njenog honorara. A i jeste po njenom ukusu, pa jednog dana može da bude njen.

Da li se pojavio neko na polju ljubavi, a ako nije, da li priželjkuješ? Možeš li za sebe da kažeš da si srećna osoba? - I da jeste i da nije, ne bih rekla. Srećna sam osoba iz više razloga, a moja sreća nije uslovljena samo ljubavlju muškarca.

Pratiš li "Zadrugu" i Nadicu? Da li si ponosna ćerka koja je zadovoljna njenim učešćem? - Pratim koliko stignem. Šta ne stignem, vidim na Jutjubu. Vidim da se oslobodila, govori svoje mišljenje. Evo, bio joj je rođendan, drago mi je da je bila zadovoljna. Očekujem još više od nje, ono što sam joj i napisala u čestitki.

Šta bi joj zamerila ili posavetovala je da možes? Hoće li ti faliti da je zagrliš tokom praznika?

Nemam ništa da joj zamerim. Ponaša se dostojanstveno, zeza se, smeje, i definitivno nije mogla izabrati bolje vreme da uđe. Navikla sam da budem bez porodice za vreme praznika, ali nama ne trebaju praznici da nam i običan dan bude poseban.

Tokom pandemije najvažnije pitanje, kako si?

- Držim se kao i svi, kako znamo i umemo. Gledam da svi oko mene budu zdravi, Najviše mi psihički pada teško sve ovo jer sam odgovorna za dosta osoba oko sebe. Retko ko mene pita da li mi šta treba ili kako sam. Da me zaista pita kako sam.

Pravimo planove za godinu koja dolazi. Kakvi će tvoji biti? Šta ćeš sebi da poželiš u ponoć?

- Cele godine sam pravila planove za život kad se zdravstvena i ekonomska situacija u svetu stabilizuje. Znam da kažu "Praviš planove, Bog ti se smeje", ali barem imam neke ciljeve. Ova godina me je samo vratila na put kojim sam prvobitno krenula. A što se tiče želje u ponoć, pored zdravlja, poželeću da mi život da prilike u svakom aspektu mog života.

Većina se żali na finansijsko stanje tokom korone, kakva je situacija kod tebe? Kakvi su ti planovi što se karijere tiče?

- Ne žalim se. Ja sam radnik ceo život, a ne raspikuća. Navikla sam i da imam i dane da nemam. Bitno mi je da nemam kredite, dugove. U vek sam imam uštedevinu, imala sam je i pre slave jer sam puno zaradivala kao stjuardesa. Se tiče karijere, zbog korone, svi znamo kakva je situacija, ali uskoro započinjem nešto što ima veze sa javnim poslom i neće biti uslovljeno pandemijom.

Da li si ostala u kontaktu s nekim od zadrugara, da li su se ispostavili kao pravi prijatelji?

- Svi znaju s kojima sam dobra, a s kojima ne. Sa dosta njih sam ok, ne družimo se, ali se javimo kad se vidimo. Moji pravi prijatelji su oni koji su bili i ostali pre svega ovog. Što ne znači da novi prijatelji ne mogu da postanu isto, uvek treba vreme za to, i sa jedne i sa druge strane.

Život ti se nakon rijalitija potpuno promenio, koliko si se ti kao osoba promenila?

- Promenila sam se samo nabolje. Naučila sam iz svojih grešaka i tuđih. Ljudi stvaraju sliku o javnim ličnostima samo putem medija i socijalnih platformi. Dosta sam se laži naslušala, načitala, ne samo o sebi nego i o drugima, da nekad ostanem bez reči.

Između ostalog, na Instagramu si pred praznike napisala da ćeš svima poželeti otvorene granice. Gde bi prvo otišla? Radila si kao stjuardesa, koja ti je omiljena destinacija i zašto? - Prag, Bangkok i Sidnej. To su moje tri omiljene destinacije. Ali otišla bih prvo u Španiju ili Englesku, Irsku... Da, Dablin je isto prelep, pa i njega mogu staviti kao omiljenu destinaciju i svaki put sam uživala kad sam tamo išla. Iskreno mi najviše prija Engleska ili Irska zbog klime. Volim kišu i hladno vreme.

