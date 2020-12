MAJKA NIKADA NIJE OPROSTILA OCU ŠTO JE VOLEO MUŠKARCE Eva iznela potresne detalje iz života, a izjavom o praznicima RASTUŽILA SVE!

Život glumice Eve Ras obeležile su tragedije, a ona je sada istakla da se tokom praznika često priseti detinjstva, a potom je otkrila da joj je veoma žao što ovu Novu godinu neće dočekati na Trgu, kao što je to bio slučaj prethodnih godina.

- Ovo je postalo neizdrživo, sve te crne vesti, to što ove godine nećemo imati doček, a ja sam se tako radovala dočeku Nove godine na trgu, to obožavam, svake godine kada sam sama ja odem na trg, tamo su svi srećni, pevaju, uživamo u muzici. Jedne godine jedan mladi otac dete je držao na ramenima, on mi se osmehnuo, bio je to zaista divan osećaj - kaže Eva.

foto: Zorana Jevtić

Kao što je poznato Eva je Jevrejka, a njen suprug Radomir Stević Ras bio je pravoslavni Srbin. Eva kaže da se u njihovom domu uvek slavio pravoslavni Božić, a Nova godina bila je posebna svetkovina.

- Uskoro punim osamdeset godina. Rođena sam 1.januara u dva sata posle ponoći, tako da je Ras uvek insistirao da tu noć slavimo i dočekamo moj rođendan. To je bila posebna svetkovina za nas, ali ne zbog nove, već mog rođendana. Slavili smo pravoslavnu srpsku Novu godinu kada je kuća, bila na neki način osveštana i svečano uređena još od Božića, slamu i badnjak nismo iznosili sve do nove, a dolazili su nam mnogi komunisti na slavlje - kaže glumica.

- Danas ja sam sama, ne treba mi ništa, ne kitim i ne bavim se time, ali volim da poršetam da budem napolju na tim dočecima na trgu. Moj imunitet je šetnja, kontakt sa zemljom i nebeski svod iznad mene, četiri sata dnevno šetam - kaže Eva, a zatim se setila i svojih roditelja.

foto: Zorana Jevtić

- Jave se čoveku i uspomene u tom periodu, znate. Moj otac bio je lekar i homoseksualac, on je oženio moju majku jer je u to vreme tako nešto bilo nezamislivo, krilo se i da bi bio prihvaćen u društvu morao si da se oženiš, zasnuješ porodicu. Moja majka mu nikada nije oprostila nakon ovog saznanja, a oduvek je govorila da će se sa njim obračunati. Kada je umrla, on je umro nakon dva meseca, nikada nije pio, a u tom periodu neprestano je konzumirao alkohol dok se nije otrovao, mnogo je patio - seća se glumica.

Ove godine Eva Ras je glumila u strudentskom filmu "Groznica subotnje večeri" u kojem je igrala vlašku vračaru, a u filmu je debitovala Kristina Kija Kockar, koja je glumila samu sebe, ona je sada progovorila kako je izgledao njihov susret.

- Upoznale smo se na premijeri i bila je ljubazna, a ja sam joj uzvratila ljubaznošću. Bile su ovacije kada sam se pojavila na sceni, a ona mi je rekla da sam izdominirala, a ja sam joj odgovorila da je to zato što sam ja glumica. Nije iskoristila ovaj svoj debi. Upotrebili su je. Iskorišćena je... Nije imala nikakvu priču, samo je trebala da bude lepa... Da su je stavili zajedno sa mnom u kadar možda bi nešto i napravila. Ne zna ona da se nosi sa javnim poslom. Znate, kada si javna ličnost, moraš da podneseš i uspeh i neuspeh, bogatstvo, siromaštvo, poraze, kada te nešto pogodi da ustaneš i nastaviš dalje - rekla je Eva.

foto: Marina Lopičić

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B/Srbija Danas

Kurir