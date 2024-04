ŽENA SE VIĐALA S DEČKOM UVEČE, PA SLUČAJNO SAZNALA BOLNU ISTINU: Bilo mi je čudno što ga nema danju, a onda sam ga srela...

Nažalost mnoge žene, ali i muškarci, često budu izigrani ili prevareni u vezama. Ima i onih koji varaju svoje bračne drugove, a to vešto kriju!

Dešava se i to da lažu da nisu u braku, pa tako bude izigrana i osoba koja je sa njima stupila u vezu misleći da su sami.

- Nedavno sam počela da izlazim sa jednim muškarcem, živimo u istom gradu, znamo se iz viđenja, pa je predložio da izađemo. I tako on i ja odemo par puta na večere i u biskop, na piće, ali mi jedna svar tu nije jasna. Tokom dana ga nigde nema, kao da u zemlju propadne i onda se samo noću javi. Kao: "Radio sam, nisam se mogao javiti", itd. Pa dobro i da radiš možeš poruku napisati gde si, kako si, ma bilo šta, da ja ne brinem - počela je svoju priču jedna anonimna učesnica u grupi "Jake žene".

foto: Printscreen Facebook

Navela je da joj je bilo čudno i to što mu je mobili uvek ugašen, ili okrenut ekranom dole.

- Pre neko veče sam se sredila i naravno kao i svaka žena volim se šminkati, staviti parfem, a on meni: "Nemoj stavljati puno parfema". Zbog čega mi to govori, sve me strah da nije oženjen. Šta god da ga pitam o njemu jedva da išta kaže, večeras se želeo naći sa mnom, ali sam odbila sve dok ja ne vidim šta tu nije u redu - napisala je ona.

foto: Printscreen Facebook

Onda je sutradan otkrila bolnu istinu i to podelila sa korisnicama ove grupe.

- Oženjen je, juče sam ga videla u marketu sa ženom pod ruku. I samo je gledao u pod, znači prošao pored mene i ništa. Kasnije mi poslao poruku da mu je žao i da nije želeo da ovako saznam. Nemam više reči, fuj. sva sreća pa sam sama videla - dodala je ona.

