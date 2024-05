RHMZ OBJAVIO NOVO UPOZORENJE, STIŽU JAKE NEPOGODE: Upaljen meteo alarm, najrizičnije će biti u ovim delovima Srbije

U Srbiji će danas u toku dana biti promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom.

Kako je rano jutros najavio Republički hidrometeorološki zavod, oblačnost koja u istočnoj i južnoj Srbiji uslovlјava kišu i lokalne plјuskove sa grmlјavinom u toku jutra imaće tendenciju dalјeg premeštanja na istok. U toku dana biće promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima, toplo, a pojava kratkotrajne kiše ili plјuskova sa grmlјavinom biće izolovana (ređa u odnosu na prethodnu noć).

meteo alarm za ponedeljak foto: RHMZ

- U poslednjoj dekadi maja topla, vlažna i nestabilna vazdušna masa na području Srbije uslovlјavaće lokalne plјuskove sa grmlјavinom, koji će ponegde biti praćeni gradom i olujnim vetrom. Nakon lokalno obilnijih padavina u jutarnjim satima na jugoistoku Srbije, u toku dana je manja verovatnoća za pojavu nepogoda, a sutra od sredine dana raste rizik najpre na zapadu i jugozapadu Srbije, a kasno popodne i uveče i u ostalim krajevima - najnovije je upozorenje RHMZ-a.

Inače, danas će duvati slab i promenljiv vetar, u košavskom području i umeren, a na jugu Banata jak jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od 14 do 19 stepeni, a najviša od 23 do 27 stepena.

foto: RHMZ

U Beogradu će, posle pretežno oblačne i nestabilne noći sa kišom pljuskovima i grmljavinom, kiša ujutro prestati, a u toku dana padavine će, uz promenljivu oblačnost, biti manje verovatne. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura će se kretati oko 18 stepeni, a najviša oko 27 stepena.

Biometeorološka prognoza Očekivana biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim, psihičkim i respiratornim bolesnicima. Glavobolјa i reumatski bolovi su moguće meteoropatske reakcije.

Detaljna prognoza za naredna tri dana

Utorak

Promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom posle podne, a uveče će se intenzivirati na severu Srbije. Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak, a na jugu Banata u donjem Podunavlju i olujni, južni i jugoistočni, uveče i tokom noći u slabljenju. Najniža temperatura od 14 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 28 stepeni.

meteo alarm za utorak foto: RHMZ

Sreda

Promenljivo oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom posle podne. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, na jugu Banata jugoistočni. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 27 stepeni.

meteo alarm za sredu foto: RHMZ

Četvrtak

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, na severozapadu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 15 stepeni, a najviša od 23 do 26 stepeni.