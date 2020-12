CECA KROZ SUZE PRIČA O ARKANU: Tih 6 godina neko NE DOŽIVI NIKAD! Očima smo se razumeli, živela sam kao PRINCEZA! KURIR TELEVIZIJA

Svetlana Ceca Ražnatović gost je novogodišnje emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji, u kojoj je nikad iskrenije i detaljnije govorila o svom životu sa Željkom Ražnatovićem Arkanom!

Pevačica je otkrila da je Arkan za nju bio najdivniji, najtopliji čovek koji nije štedeo na komplimentima i ljubavi prema deci.

"Naš odnos se zasnivao na ljubavi, očima smo se razumeli, to je jedno ogromno poverenje. Nisam bila gruba, ali naravno da sam sve mogla da mu kažem. Bili smo tandem, podržavali smo se, sve sam uradila da ga izvučem iz politike, smatrala sam da to nije za njega. On je bio veliki patriota. Jedni govore da je bio strah i trepet, drugi da je kukavica, o Željku je sve i svašta pričano, ja sam sa njim bila u dobru i zlu, zadnje trenutke je proveo pored mene", rekla je Ceca, pa dodala:

"Nisam srela hrabrijeg čoveka u svom životu. Nije tačno da su ga se svi plašili, zašto bih se i ja plašila čoveka koga sam sama izabrala? Mislim, svi mi znamo koje on, nije on bio profesor muzike, niti ja živim u nekim iluzijama. Za mene je bio najdivniji, najtopliji otac na svetu, znači on može da bude ozbiljna konkurencija svim majkama, znam kako se brinuo o svoj deci, ja sam živela kao princeza na zrnu graška. Bili smo srećni jedno pored drugog", objasnila je Ceca.

Ona nam je otkrila kakve joj je komplimente davao i da li je bila ljubomorna tokom šest godina ljubavi, za koju je rekla da je neko ne doživi nikad.

"Ja bih volela da moja deca imaju oca i da smo se razveli, po cenu da ja patim, samo da moja deca odrastaju uz oca. Imao je greške u životu, nikad nije krio svoju prošlost. Svako kad tad odgovara za svoje postupke. Sve sam od njega naučila, razlika je bila između nas 22 godine. Oblikovao me je kao ženu, on se bavio mojim likom, uživao je u tome. Imao je vremena i za to pored svih obaveza. Čovek je prošao svet, radio na sebi. Uživala sam da se sredim za njega i pitala se da li ću njemu biti dovoljno lepa. Stalno je govorio kada se sredim: "Kako mi je žena lepa, ja sam najsrećniji čovek na planeti". Bili smo kao dva golupčića, žao mi je, kratko smo bili zajedno, ali tih šest godina neko ne doživi nikad", rekla je Ceca.

