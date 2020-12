DA LI JE LAKO ANASTASIJI I VELJKU ŠTO SU CECINA DECA? Balkanska zvezda u Sceniranju o DECI, a evo kakvo je bilo njeno DETINJSTVO!

Svetlana Ceca Ražnatović od detinjstva počela je da se bavi muzikom, pa je uporedo išla u školu i gradila karijeru.

Ceca je priznala u "Sceniranju" na Kurir televiziji da nikada nije "odskakala" od svojih vršnjaka.

"Ja sam odrasla u mestu gde sam rođena, to varošica koja je imala sve za normalno detinjstvo. Sa društvom sam bila od prve osnovne, posle srednje mi je krenula karijera. Nema veze što sam uporedo imala karijeru nisam se razlikovala od vršnjaka. Nisu bili ljubomorni jer nema potrebe, ja nisam glumila nešto što nisam, ako nešto mrzim to je prepotentnost", rekla je Ceca.

foto: Kurir Televizija

Najpopularnija pevačica priznala je da joj je majka bila strožija.

"Bila je stroga. Mama je bila autoritet, ali tata zaštita. Prirodno je da je majka uzor i autoritet. Sve što je majka radila, urodilo je kasnije plodom. Ja sam govorila da ću sve kontra raditi od svoje mame, a kasnije sam govorila da sam ja sada mnogo strožija od nje. Život te navede na neke situacije, a najviše se na svetu vole deca. Treba ih sačuvati od loših stvari, odgajamo ih najbolje što umemo, ne postoji priručnik za to. Vadimo iz srca najbolje, ali svi moramo da prođemo kroz odrastanje", priznaje Ceca.

foto: Kurir Televizija

Na pitanje o Anastasiji i Veljku, i tome da li je tačno što ljudi pričaju da im je "lako jer im je majka Ceca", pevačica odgovara:

"Ma kako da ne. Ja imam čarobni štapić! Ljudi pričaju i pričaće, milion puta sam ja demantovala gluposti. Ne mogu da verujem šta nekom pada na pamet. Deca koja su talentovana, a poznatih su roditelja, teže im je da se izgrade, nametnuto im je da moraju mnogo više da se dokazuju. Zašto da Anastasija ima karijeru kao ja? Ja sam ličnost za sebe, kao i Anastasija. Ili Veljka kada porede za Željkom. Dečko se bavi sportom, ne može prvi meč sa Tajsonom da boksuje, ide korak po korak. Nisam ni ja odmah pevala na Marakani. Odavno su te stvari prestale da me pogađaju, znam šta je istina. Nije prijatno, ali sam im rekla da se na to ne obaziru. Vremenom te to sve manje zanima i pogađa, važno je da se okitiš svojim rezultatima i radiš na sebi."

foto: Kurir Televizija

