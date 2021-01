BIO SAM NAJBOLJI U ŽITORAĐI DOK SE NIJE POJAVILA CECA! Predrag (69) otkrio šta misli o slavnoj komšinici!

Predrag Krivokapić (69) dolazi iz Žitorađa, a u emisiji "Nikad nije kasno" predstavio nam se pesmom "Komšinica" sa željom da ga čuje ceo svet i svi ljudi koji ga znaju.

Kaže da zvezda nije postao jer je u njegovo vreme bilo teško da se dođe do estrade,a on nije želeo da tezgari.

- U moje vreme nije bilo lako, nisu postojala ovakva takmičenja kao ovo ili Zvezde granda, ali zato sam sad tu - bio je iskren Predrag.

foto: Pritnscreen

U emisiji je istakao kako je bio najboji vokal u Žitorađi dok se nije pojavila njegova meštanka Svetlana Ceca Ražnatović, pa ipak on je ponosan na uspeh svojih sugrađanki.

foto: Kurir Televizija

- O Ceci su mišljenja podeljena ali to je tipično za seosku sredinu, ne praštaju uspeh! Inače, o Ceci sve najlepše i Aleksandra Mladenović me oduševljava, uspela je da se izbori za svoje mesto - rekao je on.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, Predrag voli da se šali kako nema mana, ali nam je priznao da ipak svaki čovek ima neku manu, i da je njegova ponekad tvrdoglavost.

