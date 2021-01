BAKA PRASE O RASKIDU BRESKVICE I VOJAŽA: Jutjuber ih prozivao na sva zvona, a sada sve ŠOKIRAO PORUKOM! FOTO

Mladi pevači Anđela Ignjatović Breskvica i Mihajlo Veruović Vojaž navodno stavili su tačku na svoju vezu, te su na svojim društvenim mrežama obrisali sve zajedničke fotografije.

Njihov raskid napravio je pravu pometnju kod njihovih fanova, a ovu temu nije preskočio ni jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase.

Naime, on se ovim povodom oglasio na svom Instagaramu, a ono što je napisao je sve iznenadilo, s obzirom da već duže vreme nije u dobrim odnosima sa mladim pevačima.

- Znam da mnogo ljudi očekuje moj komentar na raskid Vojaža i Breskvice. Zbog cele drame koja se odvila mi mnogo ljudi šalje poruke, ali ovaj put ću morati da preskočim. Znam da je ovo tema a kojoj mogu da skupim još poena, da se smejem, da pravim fore kako muvam Breskvicu itd. Jedno je šoubiznis, a drugo je privatni život. Njihova veza jeste javna i njihova popularnost se zasniva na istoj, ali to su mladi ljudi koji su sada sigurno emotivno rastrgani. Tu sam samo da pružim podršku oboma. Nadam se da će se sve to na kraju završiti kako treba. Iako sam ih prozivao, iako se često svađam, ja, kao i svi na kraju krajeva, sam za ljubav. Sve vas volim - napisao je on.

Poznato je par prošle godine imao sukob sa Bakom Prasetom, koji ih je javno isprozivao više puta i čak snimio pesmu u kojoj ih proziva, te je jutjuber iznenadio sve ovom porukom.

