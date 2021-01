SIN MARINE TUCAKOVIĆ OPLEO PO POZNATIMA: Arkana sam nazvao GEJEM, a Džinoviću mokrio u VISKI!

TekstopisacMilan Laća Radulović, sin Marine Tucaković i Aleksandra Fute Radulovića, dete je koje je rođeno, kako on često kaže, na estradi. Kao dečak bio je nestašan, često je pravio smicalice poznatim ličnostima koje su dolazile kod njegovih roditelja. On se u emisiji "Nešto drugačije" prisetio nekih nestašluka, pa i toga kako je pokojnog Željka Ražnatovića Arkana nazvao homoseksualcem.

- To je bilo potpuno ludilo. Svašta sam slušao o Arkanu, i da ne bih napravio neku glupost, mama i tata su me odveli iz kuće, da ne bih bio tu kad on dođe. Naravno, ja sam došao i odmah mu rekao da je ratni zločinac, da je krao belu tehniku, da je ubijao ljude. Pe**ru! To sam mu rekao. A on će meni na to: "Ti si pe**r!" Onda sam mu odgovorio: "Ne, nego si ti pe**r." Arkan i ja smo imali odličan odnos. Imao je fin odnos prema deci, što je meni bilo čudno. Ja sam jedini smeo da kažem Arkanu da je pe**r - uz smeh se prisetio Radulović.

S pevačem Harisom Džinovićem nije mogao da nađe zajednički jezik.

- Haris je bio dr*adžija, stalno se nešto bunio, pa sam njemu pišao u viski - priznao je Laća.

Nije ostao dužan ni hrvatskom kompozitoru Tončiju Huljiću:

- Bio je to neki super posao u Hamburgu s nekom izdavačkom kućom, plan je bio da se prodaju pesme za neke velike pare. Došao čovek kod nas kući i ostavio akten-tašnu, bio je u fazonu: "Ma neće deca ništa", a mama je bila u fazonu: "Bolje ti to skloni". Burazer i ja smo odmah otvorili tašnu, nacrtali Hitlerove brkove na pasošu, iscepali karte i tako je taj posao propao.

Laća se, inače, preselio iz Beograda, najpre za Skoplje, a zatim za Novi Sad. U emisiji je otkrio i razloge.

- Posle mamine borbe s bolešću, što je bio baš težak period za mene, otišao sam u Makedoniju. Tamo sam sasvim slučajno upoznao Darka Dimitrova, s njim sam radio pesmu za Anastasiju Ražnatović. Bilo mi je potrebno da malo odmorim glavu, jer mi je tih prethodnih godinu dana bilo bukvalno spasavanje majke od najteže bolesti. Tu je sve krenulo. U Skoplju sam našao neki mir. Sad sam u Novom Sadu. Pošto sam lud i poluhisteričan, ti ravni gradovi mene smire. Beograd više ne osećam kao svoj grad. U mojoj kući ne mogu da stvaram, tamo mi je bolesna majka, tamo mi je umro brat - otvorio je dušu Milan.

