VERUJEM DA SAM ROĐENA ZA OVAJ POSAO! Voditeljka Dragana Kosjerina otvorila dušu: Fizički izgled nikada NIJE bio moj GLAVNI ADUT!

Dragana Kosjerina je otkrila deo sebe, svoje svakodnevnice i svoje želje za godinu koja je tek počela. Kosjerina je srećno zaljubljena, njen izabranik je po profesiji stomatolog.

Kako ste ove godine proveli "najluđu noć"?

- Prethodnih godina sam praznike uglavnom provodila na putovanjima, priznajem da mi je to omiljeni način da dočekam novu godinu. Ove praznike sam dočekala u krugu porodice i najbližih prijatelja, ali moram priznati da me je to i radovalo. Godinu smo proveli usmereni na najbliže, a upravo tako i treba da bude. Ne čeznem za provodom.

"Ljubav uvek vraća" je pesma podrške koju ste snimili još u aprilu, a vi ste sjajno otpevali svoj deo... Čini se da volite da pevate, da plešete...?

- Odmalena sam pokazivala sklonost ka javnom nastupu, išla sam na glumu, u muzičku školu, takmičarski se bavila latinoameričkim plesom... Mnoge iznenadi kada vide kako se snalazim na sceni šou-programa, a istina je da su sve te aktivnosti sastavni deo mog života, samo ne govorim često o tome.

Šta je vaš moto kada je reč o ljubavi i skladnom odnosu sa partnerom?

- Stvarno mislim da bez uzajamnog poštovanja i negovanja nema opstanka ljubavi. Ljubav se čuva iskrenošću, posvećenošću, poštovanjem i pravim partnerstvom.

A kako se u životu nosite sa razočaranjima u ljude, sa izdajom...

- Trudim se da razumem tuđu poziciju, neretko racionalizujem, opravdavam... Nastojim da verujem da ljudi ne žele jedni drugima zlo, pa se uvek trudim da iz takvih situacija izvučem neku školu za budućnost. Ako, ipak, uvidim da postoji predumišljaj i da je neko imao loše namere, od takvih se osoba distanciram.

Sigurno vam, kao i svima nama, nedostaju provodi i druženja... Kako gledate na sve što nam se dešava, na "novo normalno", na neizvesnost koju svi osećamo...?

- Upravo je neizvesnost ono što unosi nemir. To što stalno mislimo o tome kako će izgledati sutrašnji dan, naredna nedelja, mesec... Zato se trudim da se usmerim na trenutne obaveze, u slobodno vreme misli okupiram dobrom knjigom ili filmom, odlazim u šetnje u prirodi i trudim se da uspostavim neku rutinu od koje ne odstupam, jer to čoveku daje osećaj kontrole.

Šta volite da radite kada nema posla, kada se samo sebi posvetite?

- Volim da čitam, da sređujem sitnice po kući, pogledam neki dobar dokumentarac, da kuvam, uživam u muzici i kafi, slikam... Oduvek sam volela da provodim vreme kod kuće, lako sebi nađem zanimaciju, za mene to ni u ovakvim okolnostima nije problem.

Da li vas je život odveo na pravi put - da li ste ovim poslom oduvek želeli da se bavite?

- Verujem da sam rođena upravo za ovaj posao. Neke neverovatne okolnosti su dovele do toga da me život dovede upravo na ovaj put i teško mi je da zamislim kako bi bilo da se to nije desilo.

Kažu da ste jedna od najlepših i najzgodnijih dama sa javne scene. Iskreno, koliko vam je lepota bila "teška" na putu ka uspehu?

- Kažu - lepota je u oku posmatrača. Uistinu je tako. Neko smatra da treba da se nađem na listi najlepših, neko ne... Meni takvi komplimenti mogu da gode, ali ne utiču na to kako ja procenjujem i doživljavam sebe. Fizički izgled nikada nije bio moj glavni adut, svi ljudi koji me poznaju znaju da nisam opterećena estetikom, te da sam mnogo više truda uložila u ostale aspekte ličnosti. Godinama sam čekala da ljudi počnu više da primećuju moju veštinu i profesionalnost, dočekala sam to i sasvim sam zadovoljna. Uprkos popularnom stavu, ne mislim da je put lepih žena mnogo teži, jer svaki čovek sa sobom nosi svoje breme i izazove.

