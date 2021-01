NE GOVORIM ČESTO O TOME Dragana Kosjerina iskreno o prošlosti i emocijama, a iznenadićete se čime se bavila

Voditeljka Dragana Kosjerina odlučila je da otvori dušu na teme koje već godinama intrigiraju javnost.

- Odmalena sam pokazivala sklonost ka javnom nastupu, išla sam na glumu, u muzičku školu, takmičarski se bavila latinoameričkim plesom. Mnoge iznenadi kada vide kako se snalazim na sceni šou-programa, a istina je da su sve te aktivnosti sastavni deo mog života, samo ne govorim često o tome - kazala je ona.

Na pitanje šta je njen moto kada je reč o ljubavi i skladnom odnosu sa partnerom imala je spreman odgovor.

foto: Printscreen

- Stvarno mislim da bez uzajamnog poštovanja i negovanja nema opstanka ljubavi. Ljubav se čuva iskrenošću, posvećenošću, poštovanjem i pravim partnerstvom - istakla je, pa progovorila o razočaranjima koja je imala u životu.

- Trudim se da razumem tuđu poziciju, neretko racionalizujem, opravdavam. Nastojim da verujem da ljudi ne žele jedni drugima zlo, pa se uvek trudim da iz takvih situacija izvučem neku školu za budućnost. Ako, ipak, uvidim da postoji predumišljaj i da je neko imao loše namere, od takvih se osoba distanciram - istakla je.

Dragana je prokomentarisala i svoj atraktivni izgled i činjenicu da se često nalazi na listama najlepših javnih ličnosti naše zemlje.

- Kažu - lepota je u oku posmatrača. Uistinu je tako. Neko smatra da treba da se nađem na listi najlepših, neko ne. Meni takvi komplimenti mogu da gode, ali ne utiču na to kako ja procenjujem i doživljavam sebe. Fizički izgled nikada nije bio moj glavni adut, svi ljudi koji me poznaju znaju da nisam opterećena estetikom, te da sam mnogo više truda uložila u ostale aspekte ličnosti. Godinama sam čekala da ljudi počnu više da primećuju moju veštinu i profesionalnost, dočekala sam to i sasvim sam zadovoljna. Uprkos popularnom stavu, ne mislim da je put lepih žena mnogo teži, jer svaki čovek sa sobom nosi svoje breme i izazove - zaključuje Dragana.

foto: Ana Paunković

kurir.rs/informer

BONUS VIDEO

Kurir