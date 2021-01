ŠOKIRANA SAM! NIKAD NISAM HTELA DA ESTRADA UMRE: Maja Nikolić morala da se OPRAVDA, kolege su je čak i ZVALE!

Maja Nikolić našla se na meti negativnih komentara korisnika društvenih mreža, ali i nekolicine kolega nakon što su u javnosti, po svemu sudeći, pogrešno interpretirane njene izjave u vezi sa pandemijom koronavirusa i estradom.

Naime, pojedinci su shvatili da je pevačica poželela da korona traje još 100 godina kako bi se "istrebila estrada", a neki su čak išli tako daleko da su pomislili da Maja svojim kolegama želi - smrt.

"Svako ko bi izjavio tako nešto je zao i bolestan i ja bih prva osudila takvu izjavu. Prvo, majka sam dvoje dece, a u poslednjih nekoliko meseci sam izgubila nekoliko bliskih prijatelja, muzičara, ljudi sa kojima sam svirala, lekara, advokata koji je umro... To su mi sve kućni prijatelji sa kojima sam se posećivala, sve mladi ljudi. U vreme korone, ovakvu izjavu... Da koristim "da pomre, da umru ljudi", to nikada ne bih pomislila u privatnom životu, a kamoli za intervju, zato sam se toliko šokirala", kaže Maja i nastavlja:

"U emisiji sam rekla - nekome je korona donela loše, nekome dobro. Nama , pevačima sa estrade, je dobro zato što će se očistiti 90 posto estrade koja ne zna da peva, ostaće samo oni koji znaju da pevaju i biće lakše i narodu, neće biti hiperprodukcije na estradi, a otpašće oni koji ne valjaju i to je bilo sve! A ono da korona može da traje sto godina, to sam rekla u potpuno drugom intervjuu. Tada sam rekla da, što se mene lično tiče, korona može da traje sto godina jer ja ne živim od pevanja, pevanje mi je hobi. Imam privatni, porodični posao i nisu mi glavni prihodi od pevanja."

Pevačica je dodala da se čula sa većinom kolega koje su se za medije oglašavale po pitanju njene navodne izjave.

"Zvale su me kolege i svi su me podržali, jer su znali da ja to tako nisam izjavila, što sam im potom i objasnila. Sa Zlatom Petrović sam pričala, zvao me je i Miloš Bojanić, čak me je pozdravila i Zorica Marković i stala na moju stranu... Znaju me ljudi, znaju da takva izjava ne liči na mene. 90 odsto kolega mi je pružilo podršku", kaže Maja.

