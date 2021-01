CECA UPOZNALA BOGDANOVU ĆERKICU: Bila na Iskrinom rođendanu, svi DETALJI veze pevačice i njenog 9 godina mlađeg dečka

Svetlana Ceca Ražnatović je u emotivnoj vezi sa devet godina mlađim dečkom Bogdanom Srejovićem, a zajedno su već prošli i neke "početke korake".

Naime, pored toga što je u novogodišnjoj noći Ceca Bogdana upozna sa Anastasijom i Veljkom, navodi, i ona je imala priliku da upozna Iskru, ćerkicu svog izabranika, i da prisustvuje njenoj rođendanskoj proslavi.

Srećan par je skoro dva meseca u ljubavnoj vezi, a nakon što su zajedno dočekali Novu godinu, zaputili su se na zimovanje na Jahorini.

- Ceci i Bogdanu je veoma lepo u vezi. Do sada se Ceca trudila da svoj emotivni život maksimalno sačuva za sebe, ali nakon što su ih uslikali paparaci shvatili su da to više ne mogu da kriju. Da ima dečka Ceca je posle nekoliko dana zabavljanja saopštila svojoj porodici, a prvi put Veljko i Anastasija upoznali su Bogdana na novogodišnjoj večeri koju je Ceca organizovala u svom domu. Odlučila je da u najužem krugu ljudi organizuje intimnu večeru, na kojoj će decu i članove porodice upoznati sa dečkom sa kojim je mesec dana ranije uplovila u vezu. Anastasija i Veljko, ali i ostali članovi prihvatili su Bogdana odlično, a prema prvim reakcijama, mamin novi dečko im se i te kako dopao. Zbog ovoga pevačica je bila i te kako srećna, jer joj je bilo veoma važno da oni prihvate Bogdana, kako bi ona mogla u potpunosti da uživa u ljubavi sa njim - otkriva izvor.

- Nekoliko dana nakon druženja u vili u Ljutice Bogdana, otputovali su na Jahorinu. Ceca koja nije poznata kao ljubitelj snega, odlučila se da bez problema uplovi u zimsku čaroliju sa emotivnim partnerom. Svima je bilo čudno kada su na planini prepoznali Cecu u društvu javnosti nepoznatog muškarca, te se veoma brzo u brojnim krugovima počelo da govori kako Ražnatovićeva ima novog dečka. Nakon što su na planini proveli nezaboravne trenutke zajedno, oboje su se vratili u Beograd, gde su dočekali božićne praznike. Zanimljivo je i to da je Bogdan bio na ponoćnoj liturgiji kada i Ceca, ali to niko nije mogao da primeti, jer su oboje bili na različitim mestima. Zato su ubrzo jedno drugom mogli uživo i da čestitaju veliki hrišćanski praznik - objašnjava izvor blizak folk zvezdi.

Osim toga, Ceca je nekoliko puta u javnosti govorila o tome koliko joj je bitno da članovi njene porodice prihvate muškarca sa kojim se ona zabavlja, ali i to zbog čega u javnosti ne želi da govori o svojim emotivnim vezama:

- Nisam se zavetovala da ću ćutati o svom emotivnom životu, ali sam za sve ove godine na estradi videla kako to ide. Prvo date delić svog života, koji kasnije postane deo, ubrzo najveći deo, a na kraju vaš život postaje svačiji. Bukvalno svačiji, samo ne vaš. Nemate uticaj na to šta će se pisati ni o vama, ni o vašem partneru, šta će se iz vaše ili njegove prošlosti iskopati, a da ne govorimo o tome koliko će u priči biti neistina i, najzad, kako će sve to izgledati kad stigne pred čitaoce. Uvek se doda malo senzacionalizma, bar poneki detalj, jer ima novinara kojima je istina suviše obična. To je kao kada biste novi “ferari” odvezli na redovan servis, a majstori odlučili da mu ponešto dodaju ili skinu delove, za koje oni misle da su nepotrebni. Zato, ako ne otkrivate detalje, u tekstovima će se doći do 20 odsto istine, a ako date bar neke informacije stiže se i do 80 odsto - izjavila je Ceca broju magazina „Hello“.

