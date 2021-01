STANJE SE POGORŠALO, DOŠAO IM NEKI VIRUS IZ ENGLESKE! Lepa Lukić nikoga ne prima u KUĆU, samo NJIH kad dođu da je obiđu

Lepa Lukić je bila primorana da otkaže put u Kanadu, te vreme provodi u Beogradu. Priznaje da se čuva od korona virusa i da u kuću prima samo najbliže koji je obilaze.

- Izađem, uradim nokte, odem do prodavnice, do apoteke, šta ću. Ne idem po kafićima, u gužvu. U kuću ne primam nikoga, samo sestriće kada dođu da me obiđu. Eto, ni rođendan nisam slavila jer nije vreme da se ide u restoran da se slavi. Ne putujem nigde, a ovi što ne izlaze iz aviona neka ih - istakla je pevačica.

- Za Kanadu je trebalo da odem u septembru, ali nisam išla zbog korone jer ne mogu da sedim u avionu sa 300 ljudi tako dugo. Sada u februaru ističe drugih šest meseci kada bi trebalo da odem da se javim tamo, ali videću. Ja sam bukirala kartu, ali je sve neizvesno.

- Stanje se pogoršalo, došao im je neki virus iz Engleske koji je još gori i smrtonosniji. Zemlja je potpuno zatvorena, ništa ne radi. Ako tako ostane, onda ništa od puta. Zbog takve situacije oni ne bi trebalo mene da diraju još - dodala je Lepa za Star, a prenose mediji.

- Ali, ako se stanje stiša, treba da uradim PCR test, a tamo kad stignem moraću dve nedelje u kućni karantin. To mi neće biti problem, jer tamo idem da se odmorim malo, neću ja da ludujem.

