NISAM ĐAVO DA MI JE MALO! VOLELA BIH DA SE VRATIM U SIROTINJU: Lepa Lukić napunila 81 godinu i otkrila koju želju nije ostvarila!

Lepa Lukić nedavno je proslavila svoj 81. rođendan, a tim povodom proslavljena pevačica priznala je da li krije godine kao i kakve su joj želje.

Pevačica je istakla da je ponosna na svoje godine.

- Ja se ponosim mojim godinama, vitalna sam žena, dobar mi je imunitet, ne osećam se teško. Ne slavim rođendan, ponekad obeležim. Želje su mi da budem živa i zdrava, to želim svima. Ja sam svoje želje ispunila, osim jedne, za koju znaju svi. Bog je tako odredio, ja sam emotivna, i maci dajem sve, šta bi bilo sa detetom, možda bi bio gilipter, možda me Bog spasio. To mi je jedina neispunjena želja, ali sve ostalo sam ostvarila. Nisam đavo da mi je malo - rekla je Lepa.

Lepa je objasnila kada je tačan datum njenog rođenja:

- Rođena sam 13. januara, znam da me majka rodila tad, tako mi je govorila, ali prijavljivalo se kasnije. U dokumentima piše 16. januar. Ne slavim rođendan, jednom sam mojoj majki čestitala 92. rođendan, a ona mi je rekla "J*bao te rođendan" - našalila se Lepa.

Lepa Lukić sumirala je koje je životne lekcije naučila, pa se prisetila detinjstva i otkrila šta joj neodstaje:

- Život me naučio da poštujem ljude, nisam od onih "ja, pa ja", volim da naučim ono što ne znam. Ja jesam potekla iz sirotinjske kuće, a moja majka je bila iz bogate kuće. Bila sam sirotinja, volela bih da se vratim u tu sirotinju, čuvala sam krave, to je bilo slađe od mene, sad imam sve, ali nije to to. Nedostaju mi majka, brat, drugarica, dosta toga mi nedostaje, ali ne bih da se vraćam na to. Idem u Miločaj, tamo imam bratanca. Odem kad je lepo vreme, kad je hladno, ne volim da idem - zaključila je pevačica.

