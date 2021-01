CECA UPOZNALA ĆERKU SVOG NOVOG DEČKA! Ražnatovićka objavila snimak sa malom Iskrom, ona je LJUBI U OBRAZ!

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović već neko vreme uživa u vezi sa Bogdanom Srejovićem, mladim biznismenom, a vest o njihovoj romansi odjeknula je kao bomba.

foto: Privatna Arhiva

Ona je nedavno bila i na slavi kod Bogdanovih roditelja u Kragujevcu, a sada je upoznala i njegovu ćerku Iskru.

Naime, dobro je poznato da Bogdan ima ćerku iz prvog braka sa Zoranom Tasovac, koja je sada u vezi sa Sašom Kovačevićem, a pevačica je danas objavila snimak sa njom.

foto: Pritnscreen

Njih dve su koristile popularne filtere i slale poljupce, a u jednom trenutku je malena Iskra poljubila Cecu u obraz, pa se može zaključiti da se njih dve lepo slažu.

foto: Pritnscreen

Inače, i Saša Kovačević se savršeno slaže sa Zoraninom ćerkom Iskrom.

- Ponašam se kao pravi otac prema njoj, u svakom smislu. Ne vodim je baš u šoping, za to je zaslužna mama, ali mi ništa nije teško. Odavno sam spreman da postanem otac i biću najsrećniji kada se to bude i desilo. Verujem da kada se desi pravi trenutak, desiće se i to - rekao je Saša nedavno.

foto: Printscreen/Instagram

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir