NAKON MAJINOG PRIZNANJA DA SU BILI INTIMNI, OGLASIO SE MENSUR! Kratko i jasno poručio: Ne interesuje me NIŠTA! Tako sam ODLUČIO!

Nedeljama se komentarisalo da li se nešto više desilo između Maje Marinković i Mensura Ajdarpašića, Maja je danas potvrdila da je imala intimne odnose sa Mensurom, te da do danas to nije želela da priča jer on nije deo rijalitija.

- Negirala sam tu priču jer Mensur nije učesnik. Da, sada potvrđujem. Ne vidim šta je tu loše, bila sam slobodna devojka, nisam bila u vezi sa Janjušem. Moram da potvrdim i da imam o njemu najlepše mišljenje. Da, komentarisali smo i Janjuša i Minu, ali ja sam tada mislila da se ja neću pomiriti sa Janjušem, on je bio ovde. To je to, iskrenost je moja jača strana uvek bila - istakla je Maja u "Amneziji".

Odmah se oglasio i Mensur, ali je tom prilikom ostao nedorečen i nije imao komentar.

- Nemam komentar. Izvini, nemoj da se ljutiš, ali stvarno nemam komentar. Ja razumem vas, poštujem profesiju, profesionalnost, ali ne dajem nikakve izjave nikome. Ja 'leb tuđi zarađivati neću, ne interesuje me ništa, tako sam odlučio i to je to - rekao je Mensur.

