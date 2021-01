PALO PRIZANJE! Maja progovorila o intimnim odnosima sa Mensurom: Bila sam SLOBODNA, mislila sam da se neću pomiriti sa Janjušem!

Maja Marinković posle nekoliko meseci negiranja priznala je da je bila intimna sa Mensurom Ajdarpašićem.

foto: Printscreen/Pink

- Negirala sam tu priču jer Mensur nije učesnik. Da, sada potvrđujem. Ne vidim šta je tu loše, bila sam slobodna devojka, nisam bila u vezi sa Janjušem. Moram da potvrdim i da imam o njemu najlepše mišljenje. Da, komentarisali smo i Janjuša i Minu, ali ja sam tada mislila da se ja neću pomiriti sa Janjušem, on je bio ovde. To je to, iskrenost je moja jača strana uvek bila - istakla je Maja, pa progovorila o Čorbi i Mini:

- Ništa me ne iznenađuje, Mina je devojka kakva jeste. Sigurna sam da je to zbog Mensura. Mene to ne dotiče, Mina je takva kakva jeste. Mensur i ja smo pričali o njoj malo, da mu pakuje priče. Ja verujem Mensuru. Ja ću do kraja ostati sama. Kada bi ušao, bila bih sa njim super, pozdrav za njega - poručila je Maja.

foto: Printscreen Pink

Podsetimo, Stefan Karić je po svom ulasku u "Zadrugu" potvrdio spekulacije da su Maja i Mensur imali s*ksualne odnose. Mensurova bivša devojka, Mina Vrbaški rešila je da ne ostane Marinkovićevoj dužna, pa se sinoć zbližila sa njenim bivšim dečkom Milanom Jankovićem Čorbom, sa kojim je Maja započela odnos nakon što je njena veza sa Janjuševićem doživela krah.

Kurir.rs/S.M.

