ANA ZBOG RASTE ŽELELA DA NAPRAVI SKANDAL: Htela sam da se zapalim ispred Skupštine!

Ana Nikolić otkrila je da joj je teško palo to što je njen bivši suprug Stefan Đurić Rasta završio u zatvoru i da je zbog toga htela da se polije benzinom ispred Skupštine.

Popularna pevačica priznala je da je zbog reperovog hapšenja prolazila kroz pravi pakao, posebno zbog njihove ćerke, koja je stalno pitala gde je tata. Ona je otkrila i da Rastu veoma ceni i da ne da nikome da kaže ružnu reč o njemu.

- To je bio ne jedan od težih dana, nego jedan od težih perioda. Rasta je osoba koja je bila deo moje duše. On će zauvek biti Tarin tata, kao što ću ja biti Tarina mama - počela je Ana za emisiju "Ekskluzivno" i rekla da je zbog toga što nisu hteli da ga puste iz pritvora htela da se "polije benzinom ispred Skupštine".

- Tarina baka je javila da izlazi. Počela sam da plačem, onda se sve slomilo. To je period... jako težak. Gledati njegove roditelje, koji su ljudi potpuno pristojni, normalni, kojima je sve to teško palo... To je njihovo dete, ja se stavljam u ulogu majke, da je moje dete. Kad se jednog dana njegova majka, koja je stvarno jaka žena, jedna stena, rasplakala, ja sam se raspala i bila sam u fazonu: "Sad ću da idem ispred Skupštine da protestujem, da se zapalim, polijem benzinom, pustite dečka, ovo je zaista nepravda" - rekla je Ana.

Nikolićeva je otkrila i zbog čega su se ona i Rasta razveli. Kako kaže, nikakvi skandali nisu u pitanju, već to što su bili više prijatelji nego par.

- Ne funkcionišemo mi. Mi smo više brat i sestra nego moj brat i ja. Ali muž i žena nikako. Dva slična karaktera, eksplozivna. Tu bi dete patilo - priznala je ona i dodala da joj je bilo teško da ćerki objasni gde je tata.

- Tara je mala, ona i ne shvata to, ali ja sam ponekad u njenom pogledu videla... Poslednjih nekoliko puta, jer mi smo već mesec dana iščekivali izlazak, stalno sam pričala: "E, sad ove srede, tata možda dođe." Nisam joj obećavala, jer kad joj dam reč, to je tako - kaže Ana.

Podsetimo, Prvi osnovni sud u Beogradu ukinuo je 27. januara pritvor Rasti i njegovom prijatelju L. B., koji se terete za nedozvoljeno držanje skanka i kokaina za ličnu upotrebu. On je u pritvoru proveo skoro četiri meseca.

