MAJA NIKOLIĆ PRIŽELJKUJE UNUČE: Volela bih da uskoro postanem baka!

Maja Nikolić se u velikom stilu vratila na muzičku scenu. Pevačica je objavila pesmu "Putokazi", s kojom je podigla prašinu na društvenim mrežama i Jutjubu, gde beleži veliki broj pregleda. U intervjuu za Kurir pevačica bez dlake na jeziku priča o životnim problemima, od čega je živela u jeku pandemije, ali i novoj životnoj ulozi bake, s obzirom na to da sa nestrpljenjem čeka da joj stariji sin Novak i snajka saopšte lepe vesti da će postati roditelji.

- Ponosna sam na oba sina. Novak ima verenicu, žive zajedno i možda ću uskoro da postanem baka i da imam svadbu u porodici.

Znači, pridružuješ se Ceci Ražnatović i Goci Božinovskoj.

- To je nagrada svakoj majci u bilo kojim godinama. Moji najvredniji trofeji su moji sinovi Novak i Lazar i unuci, kada dođu na svet. Nemam problem sa tim što ću biti mlada baba, jedva čekam.

Kako se slažeš sa snajkom?

- Savršeno! Nikada im se nisam mešala i od mene imaju blagoslov. Baš sam rokenrol mama.

Važno je da si se posle dve godine pauze vratila na muzičku scenu.

- Počela sam da radim ne bih li se spremila za leto, ako budu popustile mere, i prezadovoljna sam. Pesma "Putokazi" je odlična. Ovo sada je nova Maja. Veoma je teško za mene napisati pesmu, jer tekstopisci imaju u glavi da sam dobar pevač i ne umeju da mi naprave jednostavnu pesmu. Grupa Osvajači mi je poklonila baladu koja će biti megahit.

Zašto je problem napraviti hit za tebe?

- Sve što ja otpevam je slušano, ali to ne prođe da ostane u klubu. Nije problem samo sa mnom, vidite da ni Čola danas nema hit, a ni mnogi drugi pevači ne mogu da ubodu hit. Meni je teško napraviti pesmu jer sam ja starija ekipa pevača, imam mnogo nagrada iza sebe, a stalno dobijam neke komplikovane pesme koje jednostavno ne prolaze.

Ali zato, gde god da se pojaviš, nastane haos.

- To je do moje energije i harizme. Tako je bilo i kad sam iz školske klupe krenula, pa do dan-danas. Direktor gimnazije "Svetozar Marković" iz Niša mi je iz školske kase pozajmio novac za autobus da dođem za Beograd. Bukvalno nisam imala za prevoz, a ni za hranu. Iz školske klupe sam ušla u balsku haljinu i dobila tri prve nagrade s pesmom "Odlazi". Imate pevače kao što je Čola, koji do kraja života ne mora da snimi nijedan hit, a trajaće 100 godina jer ima harizmu. Takav je bio i Šaban Šaulić. I ja, gde god se pojavim, nešto nastane. Ne umem da objasnim taj fenomen.

Od čega si ti živela u vanrednoj situaciji?

- U stabilnoj sam vezi već sedam godina i imamo porodičnu firmu. Meni je muzika hobi, ne živim od pevanja i nemam egzistencijalne probleme. Imam kuću u centralnoj Šumadiji, svoje brdo i reku i priroda me spasla.

Da li ima nešto što ti je najteže palo za sve ove godine na estradi i u životu?

- To što sam se borila za dete. Mnogo puta plačem kada vidim to da narod šalje pare za bolesnu decu, hoću da umrem od tuge. Znam kakav sam pakao proživela kada je moj bivši muž zlostavljao naše dete. Pružila sam podršku i Tanji Savić i Sindi. Te životne stvari me pogađaju, a apsolutno me ne zanimaju svađe na estradi.

Promenila se Više mi se ne sviđaju rijalitiji Bila si deo rijaliti šou-programa ranije, ali te već godinama nema u tome. View this post on Instagram A post shared by Maja Nikolic Official (@majanikolic_official) - Kada bi mi ponudili honorar, da mogu da kupim stan, onda bih ušla. Ne pripadam današnjim rijalitima jer imate 49 nepoznatih učesnika i jednog ili dva poznata učesnika. To nije za mene. I kad bih ušla, ne mogu da zapamtim imena svih ovih likova. Drugačije je kada se posvađaš sa Zoricom Marković ili Viktorijom, a drugačije je kad imaš sukob s nepoznatima.

