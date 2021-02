DA SAM HTEO DA IMAM ŽENU DA MI PERE I KUVA UZEO BIH KUĆNU POMOĆNICU Đorđe David otkrio zašto ne živi sa ćerkom, o devojci, ulogama

Poznati roker Đorđe David godinama je u dugoj i srećnoj vezi s lepom Anom, s kojom je dobio ćerku Stašu, a sada objašnjava zbog čega žive na različitim adresama i zašto je “ludaku kao što je on neophodan lični prostor”.

- Simpatično mi je što svi misle da imam suprugu, a Ana je zapravo moja devojka. Da sam hteo da imam ženu, da mi pere i kuva, ja bih uzeo kućnu pomoćnicu, ovako mi uživamo u zajedničkim trenucima. Imati devojku u ovim godinama je privilegija i san svakog muškarca, ona moj posao jako kapira i to je jedna jako inteligentna osoba, strahovito sigurna u sebe, jer samo tako može da uđe u jednu priču sa ludakom kao što sam ja. Prema tome, ona je moja prva sedmica na lotu, a za drugo redovno igram lutriju, pa će mi se valjda i ona desiti - kroz osmeh priča čuveni roker i dodaje zbog čega žive život na dve adrese:

- Ja sam kao mator čovek dobio dete i ti matorog čoveka ne možeš da menjaš. U ovom poslu u kom se nalazim da bih bio dobar detetu i svojoj Ani, moram da imam oduška za sebe i za svoju kreativnost. Živimo odvojeno jer čim uđem u stan sve skidam sa sebe, jer mi je moj kvadrat - moja sloboda, gde dajem sebi za pravo da se opustim i ostavim sve probleme, zadatke i obaveze na trenutak po strani. Imati bend, raditi “Zvezde Granda”, imati obaveze da radiš sa kandidatima, biti posvećen svom poslu i tačan u svemu je jako zahtevno. Treba da budeš na svim poljima iznad proseka, to izaziva ogromnu odgovornost i moram da imam taj trenutak da se opustim. Odmah čim uđem u stan tražim tu slobodu, to je moj fetiš i moj momenat koji mi puni baterije. Tu stavljam mozak na čiviluk i osvežavam neke druge ideje, svoj bezobrazluk i sve što me inspiriše.

foto: Nemanja Nikolić

Đorđe je uveliko ušao u šestu deceniju, ali ne pušta da ga godine sputavaju, već živi punim plućima. Ipak, ono što mu dodatno pomaže da izgleda fit i dobro se oseća jesu svakodnevni treninzi, koje ne propušta.

- Idem u teretanu četiri dana u toku nedelje, jer imam toliko obaveza da svaki slobodan trenutak koristim za vežbanje i zdrav život. Poenta je da psihofizički budeš spreman za život, to je preko potrebno u ovom trenutku, kad oko nas vladaju virusi. Zato toplo preporučujem svakome da se aktivira, mnogima sam to pričao i posle su mi zahvaljivali koliko im se život nabolje promenio samo jer su krenuli da vežbaju - iskren je roker, koji je u toku pandemije izdao novi album, te na pitanje da li je to danas hrabrost ili ludost.

- To je realnost i privilegija ljudi koji nemaju kalkulaciju u svojoj glavi i koji idu srcem. Ne mogu da gledam kad će šta da mi se stvori u životu, pa da tako da planiram, neću sigurno živeti 150 godina.

foto: Instagram screenshot

Publika je vrištala od smeha kad sam im pokazao zadnjicu

Đorđe je iznenadio mnoge kada je, nakon odigrane predstave “Seks-bomb”, pokazao zadnjicu, a slika sa lica mesta izazvala je buru komentara na društvenim mrežama.

