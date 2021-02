IMAO JE 42 GODINE KAD SE PRVI PUT OŽENIO A ONA BRAK IZA SEBE: Saša i Suzana su se sa KRUNAMA na glavi zavetovali na večnu vernost

Saša Popović, direktor Granda, od 1988. godine u braku je sa pevačicom Suzanom Jovanović i imaju ćerku Aleksandru. Suzana je iza sebe imala jedan brak u kojem je dobila sina Danijela.

Društvenim mrežama kruži njihova fotografija sa crkvenog venčanja, a mnogi komentarišu da se Saša i Suzana nisu mnogo promenili.

Za Sašu se, kada je upoznao Suzanu, uveliko pričalo da je veliki zavodnik, ali on je jednom prilikom ispričao da je, čim je video sadašnju suprugu, znao da je ona prava žena za njega.

- U to vreme kada smo se Suzana i ja upoznali, imao sam 42 godine. Bio sam slobodan, i kad sam video Suzanu onako lepu, zgodnu i nasmejanu, unela mi je neku vedrinu u moj dotadašnji pomalo monoton život! I nijednog trenutka nisam razmišljao da li treba da otpočnemo zajednički život. A to da sam zavodnik, to je već izvikana stvar, mislim da su tome doprineli mediji raznim tekstovima, naslovima, zato što sam na takvom mestu gde se oko mene stalno nalaze mnoge pevačice, ali ja sam jedan potpuno normalan čovek, veran svojoj porodici i jednom normalnom porodičnom životu u kojem me moja Suzana podržava, razume i zaista nesebično voli! Nisam razmišljao o braku pre Suzane jer nije naišla prava! Onog trenutka kad sam ugledao Suzanu sa njenim prelepim osmehom, znao sam da je baš ona prava žena za mene! Osetio sam da ima dobru dušu i srce i da smo rođeni jedno za drugo - rekao je ranije Popović.

foto: Instagram

kurir.rs

BONUS VIDEO

Kurir