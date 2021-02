POSLE 12 GODINA ŽELE SVADBU PO SRPSKIM OBIČAJIMA I TRADICIJI Mirka Vasiljević priznala da Vujadin forsira VENČANJE

Glumica Mirka Vasiljević je otkrila da je navikla na česte selidbe, a već neko vreme s nevenčanim suprugom Vujadinom Savićem i troje dece živi na Kipru.

- Vujadin trenutno ima angažman van Srbije, čekamo da vidimo da li će ostati na Kipru, kako će to uticati na naš život. Fokusiramo se na manje planove, jer je nezgodno planirati u ovoj situaciji. Mislim, ako smo svi zdravi, ostalo ćemo lako rešiti - kaže Mirka, i kroz osmeh se osvrće na temu svadbe.

- Što se tiče svadbe, Vujadin je predvodnik, onaj koji više to forsira i želi. Naravno da i ja želim, ali nekako komplikovanije sve to vidim nego on, kao i svaka žena. Nadam se da će se obaviti i svadba, volimo srpske običaje i tradiciju, već gotovo 12 godina smo zajedno i mislim da bi bilo lepo da se i to desi. Zaslužuju i roditelji, bake i deke da budu sa nama u tom momentu - priča glumica, koja priznaje da bi volela i četvrto dete, a potajno priželjkuje devojčicu:

- Volela bih da dobijemo još jedno dete, radovala bih se da bude devojčica, mada to ne može da se planira. Da ćerka malo smanji fudbalsku loptu i muške igre, da imam partnera za ženske igrice. Malo sam i zaboravila kako je imati bebu. Moj najmlađi sin uskoro puni sedam godina, sad shvatam kad stariji kažu da su zaboravili kako je to bilo, drugarice dobijaju decu, pa su me vratile u taj period.Mirka kaže kako joj u inostranstvu nije teško da sama vodi računa o mališanima, kao i da tada veliku pomoć pronalazi u Vujadinu.

Na Kipru napolje izlazimo samo uz SMS odobrenje Mirka otkriva da su na Kipru pooštrene mere opreza tokom pandemije korone, te da se van doma može ostati svega tri sata: - Na Kipru je i dalje sve zatvoreno, iz kuće se izlazi pomoću SMS poruka, ukoliko dobijete odobrenje. Svega tri sata smete da budete napolju, sve je zatvoreno osim najneophodnijih objekata kao što su apoteke i prodavnice. U Srbiji je opet bolje za funkcionisanje. foto: Printscreen

