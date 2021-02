PRVI PUT ZATRUDNELA JE SA 20, U SVE TRI TRUDNOĆE DOBILA 10 KG: Mirka Vasiljević otkrila TRIK za sjajnu LINIJU! Izgleda kao AVION

Mirka Vasiljević (30) je do 24. godine rodila troje dece. Posle svake trudnoće uspela je da se vrati na pretporođajnu liniju.

Kako joj je to polazilo za rukom, da li joj je bilo teško da se pridržava određene dijete ili ne, ispričala je glumica sada.

"Ja sam u jednom momentu imala tri bebe, svaka traži mamu samo za sebe", rekla je glumica Mirka Vasiljević koja je 2011. sa verenikom Vujadinom Savićem dobila prvo dete, sina Andreja, dve godine kasnije rodila je ćerku Adrijanu, a pre osam godina na svet je došao njihov sin Mihajlo.

foto: Dragana Udovičić

"Prva trudnoća je baš bila sa 20 godina kada sam još bila devojčurak. Posle toga se već telo malo formiralo u oblik žene. Sećam se da sam u sve tri trudnoće dobila po 10 kilograma", nastavila je Mirka koja je otkrila da je u svaku trudnoću ulazila sa manje kilograma nego što je to bio slučaj sa prethodnom. A nakon trudnoće ostajalo bi po pet kilograma viška.

Glumica je otkrila i kako je izgledao njen jelovnik tokom dijete, kojeg se uglavnom pridržava i danas:

"Moj doručak nekada bude dobro kvalitetan - pa tu budu i jaja i neka šunka sa strane. Ali gledam da onda ne jedem hleb uz to. Ručak uglavnom bude meso sa nekim salatama ili riba, ja sam neko ko voli da proba svašta. Večera stvarno treba da bude apsolutno lagana - da kada pojedete večeru, maltene ne osetite da ste je pojeli. I najbolje bi bilo da večerate do sedam, osam sati uveče. Ili najbolje - idite da spavate pa ćete zavarati glad pa ujutru, kada se probudite, može jači doručak (smeh)", izjavila je ona.

foto: Nemanja Nikolić

"Kada baš baš onako preteram, što bude u periodu slava, u periodu tih nekih, da kažem, programa novogodišnjih i tako dalje, mene onda posluži ta moja disciplina. Mislim da je to više do stanja vaše odluke, vaše psihe. Još sam ja Vaga u horoskopu tako da dok moja moja Vaga izvaga, da li ću da idem na ribu ili na roštilj ili na ovo, slavlje prođe", dodala je.

Saveznik dobre Mirkine linije je i treniranje.

"Ako ja nešto nisam sigurna vezano za ishranu ili za vežbe, prvenstveno pitam svog trenera. A ako ne odbijem zadovoljavajući odgovor trenera, onda se obratim Vujadinu mada uglavnom Vujadin podrži reči trenera i onda shvatim da to tako mora", istakla je.

foto: Damir Dervišagić

"Cenite to neko svoje vreme! Ako beba spava dva, tri sata, koristite maksimalno to vreme za sebe. Moj savet im je da dijete ne budu radikalne jer ćete se prosto osećati loše, a potrebni ste svojoj bebi. Ne treba da žele da se efekat vidi posle dva dana. Prvo, zato što to nije zdravo. Drugo stvar što je to negde i nemoguće", savetovala je mame koje žele da smršaju nakon trudnoće.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ/Zena

Kurir