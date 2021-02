TRUDNA RODIĆKA SE SPREMA ZA ULOGU MAJKE! Bojana ne može da dočeka da dobije BEBU, pokazala koliko uživa sa malim Željkom!

Nakon što su saznali da će postati roditelji, Bojana Rodić i Mirko Šijan uživaju u svim čarima, ali vredno rade na pripremama za roditeljstvo.

Kako se u porodici Rodić i Šijan željno iščekuje unuče, Bojana je na Instagram profilu podelila video - snimak koji je raznežio. Naime, Rodićeva je pokazala kako se sprema za jednu od najvažnijih uloga u životu, za ulogu majke.

foto: Pritnscreen

Bojana je na Instagram storiju objavila kako se igra sa sinom svoje sestre Bogdane Rodić i Veljka Ražnatovića, Željka kako se igra sa njim, dok on u dubku oči da hoda, a na snimku se može čuti kako mu sve vreme tepa.

foto: Pritnscreen

Inače, Mirkova majka, pevačica Goca Božinovska nedavno je otkrila da njen sin s nestrpljenjem iščekuje rođenje deteta, te je ubrzo nakon što je saznao da mu je devojka trudna, počeo da sprema sobu za bebu.

"Oni se jako vole i to je meni najbitnija stvar u svemu ovome. Čim si doneo odluku da se rodi dete znači da se volite. Tako se lepo slažu, nikada ih nisam čula da se svađaju, da imaju probleme, da dolaze, odlaze... Mirko se promenio 360 stepeni. On je meni smešan. Kaže: "Mama, ja moram bebu sad u ovu sobu", reko izaberi ti u koju ćeš. Onda bira već koje boje zidove će, reko nemojte to dok ne vidite pol bebe", rekla je Goca u emisiji "Premijera".

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

