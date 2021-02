MIROSLAV ILIĆ U KOŠULJI KOJU JE DOBIO OD BALAŠEVIĆA PRE 14 GODINA: Samo je skinuo i poklonio mi je, sad je u mojoj kući AMAJLIJA

Miroslav Ilić bio je veliki prijatelj sa pokojnim Đorđom Balaševićem. Pevač je ispričao anegdotu sa svog koncerta u beogradskoj Areni, kada mu je gost bio legendarni Panonski mornar Đorđe Balašević.

Bilo je to na njegov rođendan, kada mu je Đole poklonio košulju, jer nije imao poklon.

"Miroslave, ništa ti nisam kupio za rođendan... i otkopča čovek košulju i mrtav hladan kaže: "Izvol'te", i to stoji u mojoj kući kao amajlija. Ovo je jako stara košulja, vrlo retko je oblačim. Želim da što duže traje, ovo mi je poklon od mog Đoleta Balaševića - ispričao je Miroslav u emisiji posvećenoj Panonskom mornaru na RTS-u.

foto: Pritnscreen

"Imao sam ogromnu želju da mi bude gost te večeri na koncertu u beogradskoj Areni. Prvo, što sam bio prvi narodnjak koji je pravio koncert u Areni. A osim toga, moja publika obožava Đoleta Balaševića. I on to nije mogao da veruje. I onda me je stalno držao na kratkom kanapu. Ja sam došao u Arenu, ne znajući da li će doći ili ne. I da nije došao, moj odnos prema njemu se nikako ne bi promenio...". rekao je Miroslav i dodao da je Đole bio mnogo, mnogo više od samo gosta na koncertu.

1 / 3 Foto: Pritnscreen/RTS

"I ja se već spremam za koncert, pertlam cipele, i čujem njega: "Da nisam ja okasnio možda?", nasmejao se pevač prisećajući se ove večeri.

foto: Pritnscreen

Đorđe Balašević, preminuo je 19. februara u 68. godini u Kliničkom centru Vojvodina u Novom Sadu, gde je primljen zbog upale pluća uzrokovane korona virusom. Sahranjen je u nedelju, 21. februara, na Gradskom groblju u Novom Sadu, u krugu porodice i najbližih prijatelja.

kurir.rs

BONUS VIDEO

Kurir