KEBA RAZVEZAO JEZIK O IGORU I SEVERINI: Pevač neće da se meša, ali je ipak otkrio da li mu je pevačica i dalje SNAJKA!

Dragan Kojić Keba govorio je o sinu Igoru i Severini Kojić.

Pevač je na početku otkrio kako se osećao kada se oženio sa suprugom Oljom, a onda se dotakao teme koja mesecima unazad uzrujava javnost.

foto: Printscreen/Magazin In

"Ja sam se oženio u dvadeset šestoj i moje prvo razmišljanje, prvi i drugi dan braka je bilo, šta ću ja da radim sa Oljom ceo život, uhvatila me panika, u svakom smislu. Prestaje momački život to je najteža odluka. Ja sam plakao kad sam se oženio, ali to je od srca sve bilo", istakao je Keba.

"Kada sam sanjao prvi put da se ženim, bio sam srećan što to nije istina. Dakle momci idite srcem, bez treme, budite svoji i budite džentlmeni", ispričao je Keba.

foto: Printscreen/Instagram

Na pitanje da li je još uvek sveka dao je interesantan odgovor.

"Još uvek da! Ja se tu ne mešam, to je njihov život", zaključio je Keba u emisiji "Magazin IN".

Bonus video:

00:08 NE MOŽE NAM NIKO NIŠTA, JAČI SMO OD SUDBINE! Mitar Mirić i Keba zapevali na sav glas, orilo se u Beogradu!

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir