SIMONIDA MILOJKOVIĆ O PROSTITUCIJI NA ESTRADI: One koje rade sa kriminalcima zovu se LASTAVICE i imaju veliku moć UCENE

Simonida Milojković gostovala je u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji i govorila o tome koliko je prostitucija zastupljena na javnoj sceni.

Spisateljica se ovom temom se bavi godinama i poznaje dame sa estrade koje rade ovaj posao za novac.

"Bavila sam se istraživanjem u svim oblicima, od najsitnije ulične, gde je cena 1.000 dinara do elitne. Ne volim da koristim reč elitna, samo je cena visoka, a mučenje koje devojke prežive doživljavaju i one na ulici. Često su na meti kriminalaca, rade za raznorazne službe, svetske i za BIA. One se zovu "lastavice" koje su obučene da iz klijenta izvuku informacije", priča Simonida.

"One ako hoće mogu da budu vešte u izvlačenju. Kriminalci ih zloupotrebljavaju da za njih nešto rade, da prevoze kradene automobile, ucenjene su da to rade. Od svoje osnovne delatnosti pristojno zarađuju, ali se dešava da kriminalci nude zaštitu, pa im pošalju nekoga ko im napravi problem kada ne pristanu, to je klasičan reket. Prostitutke koriste oduvek da neke osobe koje imaju veliku moć ucene, jer one snime taj odnos. Taj političar je spreman na sve da se to ne objavi. Ja bih rekla da su te prostituke žrtve. Uglavnom su iz razorenih porodica, gde su te devojke bile žrtve incesta, nasilja, bile gladne i žedne. One su pobegle i neko je takvu devojku procenio kao pogodnu", nastavlja ona.

"Makro bude u vezi sa njom, daje pažnju i ljubav, a onda kaže kome duguje, pa joj kaže: Kad bi samo jednom spavala s njim, on bi mi oprostio", dodaje Simonida koja kaže da potom prostitutke navlače na drogu.

