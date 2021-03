BRENA JE NEKAD BILA BUCKA! Saša ju je zvao TROKRILNI, a kad ju je konobar nazvao TRAFOSTANICOM, pocepala je slike i smršala 22 KG

Lepa Brena kad je počinjala karijeru mučila je muku sa kilogramima. Folk zvezda je imala čak 89 kilograma, a kolega Saša Popović ju je upoređivao sa trokrlilnim orarom". Ni njoj se nije dopadao njen tadašnji izgled, pa je promenila ishranu i pocepala stare slike!

- Kad sam videla fotografije na kojima sam debela, bila sam besna na sebe. Sve sam ih iscepala i, hvala Bogu, da ih nemam više. Tad sam dogurala do 89 kilograma! Znate koliko je to?! Tu je još malo 90, a gde je 90, tu je i 100! - iskrena je Brena.

Pevačica objašnjava da je jednog dana stala pred ogledalo bez odeće i shvatila da hitno mora da smrša.

- Trebalo je da pevam u jednom hotelu, a momci iz „Slatkog greha" su rekli konobaru da je došla Brena. On je prokomentarisao: „Ju, ja sam očekivao pevačicu, a ono došla trafostanica".

To me je pecnulo i povredilo. Konobar mi je poželeo dobro veče, a ja sam ga mrko pogledala i pitala: „Otkad pozdravljaš trafo-stanice?" Ipak, to me je podstaklo da nešto uradim, za šest meseci sam smršala, sa 89 spala sam na 67 kilograma. Bila sam oduševljena sobom, dobila sam novu energiju. Tada sam rekla da sebi to više nikada neću dozvoliti, kao i da smem da se ugojim najviše dva kilograma - priseća se muzička zvezda.

Brena smatra da je umerenost ključ za dobru liniju i zdravlje, iako u mladosti nije imala novca za kvalitetnu ishranu.

- Dok sam studirala, jela sam paštetu i hleb. Pila sam i mnogo jogurta da bi me zasitio, jer nisam imala večeru svaki dan. U mojim godinama čovek nauči da ne treba ni u čemu da preteruje, naročito u mesu, koje je kod nas glavno u jelovniku. Ispada da ste siromašni ako ne jedete tri puta dnevno meso - priča pevačica i objašnjava kako je i dalje zgodna:

"Svako jutro kad ustanem, vežbam jogu. Bez obzira na to koliko godina imate, bitno je da jedete manje, jer se tada bolje osećate. Volim da pojedemi slatkiše i poneki hamburger, picu, samo što se trudim da ne preterujem.

