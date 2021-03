ČIM JE BRENA OKRENULA LEĐA, ŽIVOJINOVIĆ SE SNAŠAO: Boba spopadao stjuardese, zvao ih u svoj stan u Majamiju!

Poznato je da Boba Živojinović važi za srdačnog i dobrog domaćina i da svakoga ko se nađe u njegovom društvu voli da ugosti kako treba. To posebno važi kada sretne naše ljude u inostranstvu, pa je tako nedavno, tokom boravka u Majamiju, startovao srpske stjuardese i ponudio im smeštaj na Floridi.

foto: Dragana Udovičić

Pevačica i njen suprug boravili su u februaru u Majamiju, gde imaju nekretninu, a društvo su im pravili i prijatelji, između ostalih Dragan Bjelogrlić i njegova supruga Maja. Sudeći prema fotografijama koje su objavljivali, oni su se odlično zabavljali, a posebno Boba.

foto: Damir Dervišagić

Svakodnevno su, osim na plaži, uživali i u luksuznim restoranima, a u jednom od njih bivši teniser upoznao je atraktivne Srpkinje, inače stjuardese koje rade za katarsku avio-kompaniju.

foto: Damir Dervišagić

Kako naš izvor blizak dvema devojkama kaže, one su poslom boravile u Majamiju nekoliko dana, jer su imale let, pa su jedno popodne iskoristile kako bi uživale u čarima grada. Sasvim slučajno sele su u isti lokal u kome su bili Brena, Boba i njihovi prijatelji, svega nekoliko stolova od njih. Bivši teniser uspeo je da čuje da devojke govore srpski, pa je, čim mu je supruga otišla iz restorana, iskoristio priliku da im priđe. Pozvao ih je za svoj sto, što su one ljubazno prihvatile, i častio turom pića, a potom započeo ćaskanje s njima. Živojinović je bio dobro raspoložen i nasmejan, a po svemu sudeći, popio je koju čašicu više.

foto: Printskrin TV Prva

Tokom razgovora, Boba im je rekao da mu je drago kada sretne naše ljude na dalekim destinacijama, da se obraduje kada je "među svojima", a potom ih pozvao da idu dalje u provod. Stjuardese su to odbile i objasnile mu da sutra ustaju rano jer se vraćaju za Katar, ali Živojinović nije odustajao. Dao im je svoj broj telefona i rekao da mu se obavezno jave kada sledeći put dođu u Majami, bilo poslom ili privatno, kako bi im on obezbedio smeštaj. Objasnio im je da se ne brinu za smeštaj i da će im on ustupiti svoju nekretninu da borave u njoj koliko žele, kao i da će se družiti ako i on u tom periodu bude u Majamiju. Devojke su se zahvalile Bobi na ljubaznosti, razmenile su brojeve telefona s njim i napravile selfi s teniskom legendom, ali, kako kaže naš sagovornik, ne planiraju da prihvate ponudu da borave u njegovom stanu kada budu dolazile u Majami.

foto: Dragan Kadić

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Bobom, koji je sada u Italiji sa Brenom, ali se nije javljao na telefon.

foto: Kurir

Kurir.rs/ Jelena Stuparušić/ Foto: Damir Dervišagić

