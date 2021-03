TIFINA ĆERKA KRENULA OČEVIM STOPAMA: Nasledila talenat, osnovala BEND, a izgleda kao AVION! (FOTO)

Sara Vojičić, ćerka Mladena Vojičića Tife, koja je zaplovila muzičkim vodama i to, ni manje ni više, nego kao pevačica gotik metal benda.

Sara je još u detinjstvu krenula u muzičku školu. Imala je, kaže, visoke ambicije kad je reč o violini, ali je "pevanje ipak presudilo".

Otac joj je dao najvažniji savet u karijeri i najveća joj je podrška.

"Nikad nisam htela da oca preterano uplićem u svoju muzičku karijeru, da se eksponiram preko njegovog imena. Rekao mi je da je uvek tu za sve što mi treba, ali da treba da se izborim sama. Slažem se s tim, mada u poslednje vreme često sednemo uveče, popričamo o tome šta smo radili, dokle smo stigli i imam njegovu podršku. Sve što snimim, pustim njemu da čuje, jer mi najviše znače njegov i mamin komentar. Na njihovim licima odmah vidim valja li ili ne ono što uradim", rekla je jednom prilikom i dodala:

"Da sve radim srcem. Ako se bavite muzikom, radite to iz srca ili nemojte raditi nikako. Uvek mi to govori. Drugi savet je da se od ovakve muzike teško može živeti u našoj zemlji i uvek me savetuje da pokušavam da se bavim sa što više stvari koje bih mogla iskoristiti, jer nikad ne znam šta će me u životu čekati. Slažem se s tim. Dosta sam slična ocu, jer sam veliki emotivac, razumemo se, na istim smo talasnim dužinama."

Bonus video:

01:42 TVITERAŠI KAŽU DA JE NJEGOV NASTUP NEŠTO NAJBOLJE U ZVEZDAMA GRANDA: Roker zapalio scenu, Marija mu ponudila NEOČEKIVANO!

Kurir.rs/K.Đ/Avaz

Kurir