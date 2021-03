MAJU BEROVIĆ PREVARILI SARADNICI: Bubi i Džali dala 30.000 €, a oni joj uvalili plagijate! Pesme skinute sa Jutjuba

Produkcijska kuća "Imperija", koja je u vlasništvu muzičara Amara Hodžića i Jasmina Fazlića, poznatijih kao Buba Koreli i Džala Brat, morala je da uklonili tri pesme Maje Berović s Jutjuba zbog tužbi za krađu autorskih prava.

Reč je o numerama "Balmain", objavljenoj 2017. na albumu "Viktorijina tajna", i "Sama" i "Vip", koje su nastale 2018, na CD "Sedam".

Prema saznanjima Kurira, Berovićeva je za ove tri pesme ukupno platila Bubi i Džali 30.000 evra, misleći da su oni autori kompozicija i i tekstova, ali izgleda da nije tako. Jutjubu su stigle tužbe za krađu autorskih prava za pomenute tri pesme od autora iz inostranstva, koji tvrde da su u tim numerama iskorišćene njihove melodije, koje su na toj platformi objavljene znatno ranije.

foto: Pritnscreen/Pink

Prema pravilima Jutjuba, kad se desi takva situacija da neko tvrdi da je pokraden, odmah se uklanjaju sporne objave (video-snimci, audio-zapisi i slično), sve dok se ne okonča spor i dokazivanjae autorskih prava. To znači da će Buba i Džala morati da prilože dokaze da su oni napisali kompozicije za numere "Balmain", "Vip" i "Sama" i da se nisu neovlašćeno poslužili tuđim stvaralaštvom, inače će ovi spotovi trajno biti uklonjeni s Jutjuba.

foto: Printscreen/Instagram

Važno je napomenuti da Maja Berović nema nikakve veze sa ovim slučajem, jer je ona samo izvođač pesama i nije mogla da zna da li su one zaista autorski rad sarajevskih repera, ali svakako da zbog toga i pevačica snosi posledice. Kao što smo već pisali ranije, ona je prekinula saradnju s Džalom i Bubom početkom 2020. zbog niza problema koje su imali, a svakako najveći od njih jeste to što su tražili da se prikloni klanu koji reketira i ucenjuje pevače. Ukoliko se desi da strani autori dokažu da su pokradeni, mogli bi krivično da gone Džalu i Bubu i da tako traže odštetu od njih. Ipak, kad su ovakve stvari u pitanju, prema rečima našeg upućenog izvora, obično se dogovor ostvari vansudski. U tom slučaju bi sarajevski reperi morali da potpišu stvarne autore ispod pesama na Jutjubu i verovatno da im plate naknadu za korišćenje kompozicije.

Maja Berović juče nije odgovarala na naše pozive.

Ivan Ercegvčević

Kurir