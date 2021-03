TARA SIMOV NI NE SLUTI ŠTA JE ČEKA KAD IZAĐE IZ ZADRUGE! Draganini roditelji hteli da idu u POLICIJU, stiže joj TUŽBA na adresu!

Svađa između Tare Simov i Dragane Mitrović prerasla je u fizički okršaj, a sve se desilo nakon što je Dragana pred kamerama Taru nazvala ljubavnicom repera Nenada Aleksića Ša.

Sada se oglasila Draganina prijateljica Tanja, koja je istakla da je Tara tužena i da je advokat preuzeo slučaj.

- Jako je ružno to što se desilo, i prvi put kad je Tara nasrnula na Draganu trebalo je da dobije ozbiljnu kaznu! Svi smo u šoku, otac, majka, sestra, cela porodica. Sad ju je čupala za kosu i šamarala, prošli put šutnula u rebra, šta je sledeće što treba da se desi, ubistvo u rijalitiju? To je jedino što još uvek nismo videli. Dragana nije reagovala jer je shvatila da će biti kažnjena, pa se povukla, dok ju je ova napadala - u dahu priča Tanja, Draganina prijateljica, i dodaje:

- Svi pričaju za Ša i Taru da su zajedno i da je ona ljubavnica. Zašto je samo na Draganu nasrnula? Od početka na nju iz nekog razloga ima pik. Ne druže se, uvek gleda da je prozove nekako, govorila joj je da je trebalo muž da je tuče još više tokom braka, da je trebala da doživljava nasilje. Tužba je podneta, predali smo snimak. Dragana je ostavila ovlašćenje svom avokatu, tužba će doći na Tarinu poslednju adresu koju imamo, iznajmljen stan u Beogradu. Miki je diskvalifikovan zbog šamara, Tomović je napao Aleksandru Subotić i diskvalifikovan je, i Tari sledi njena kazna.

foto: Printscreen/Pink

Kako Tanja dalje otkriva, Draganini najbliži su u prvi mah hteli da odu direktno u policiju:

- Svi su zgroženi, hteli su da idu u policiju da prijave. Ništa se tu neće promeniti na taj način, moj savet im je bio da se podnese tužba. Mnogo ljudi je zvalo, Stefan Šebez je pružio podršku Dragani. Ona je jako emotivna, nije svađalica. Ne zamera se nikome, i ja uvek kažem, nažalost je takva. U rijalitiju treba biti ološ i skot da bi preživeli sa takvim ljudima. Ona svima oprosti i nije zlopamtilo, zato se vraćala i mužu koji je nasilnik. Žao mi je zbog svega što joj se sada dešava.

Pričalo se da je Mitrovićeva u rijaliti ušla kako bi raskrinkala Milicu Kemez, a njena prijateljica tvrdi da to nije istina.

- Nije ušla zbog Milice Kemez, da je kanali, kako je to predstavljeno javnosti. Jeste ona bila njena mušterija u salonu, ali to nije razlog učešća u rijalitiju. Ušla je zbog sebe da se ispromoviše malo, voli to, lepa je i ima lepo lice, pa zašto da ne? Prošla je kroz taj težak brak, posle gubitka deteta je bila nestabilna, htela je novi početak. Otac na početku nije bio za njen ulazak, nije znao da je potpisala ugovor. Otišao je na brod da radi, kad se vratio i on ju je podržao. Kao i svaki roditelj što podrži svoje dete na kraju krajeva.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/Blic/M.M.

BONUS VIDEO:

00:29 LUNA STIGLA IZ DUBAJIA, PA SE ODMAH NAŠLA SA GAGIJEM! Trudna Đoganijeva uživala sa ocem u sunčanom danu, a on se JAVNO POHVALIO!

Kurir