NIKOLINA PIŠEK U PANICI ZBOG DETETA! Voditeljka otkrila zdravstveno stanje ćerke nakon trovanja: Ima promene u moždanoj aktivnosti

Voditeljka Nikolina Pišek i njena ćerka Una pre nešto više od mesec dana otrovale su se ugljen-monoksidom u stanu u Zagrebu u kojem su tada živele.

Podsetimo, Nikolinu i malu Unu pukom je srećom spasio prijatelj koji je provalio u njihov zagrebački stan gde ih je našao u polusvesti zbog trovanja ugljen monoksidom do kojeg je došlo zbog neispravnih plinskih instalacija.

Tog dana su umalo izgubile život, a obe su tada završile u bolnici i posledice trovanja trpe i danas. Lečenje im tek sledi, a Nikolina je pre nekoliko dana ponovo završila u Hitnoj.

"I ona i ja imamo posledice. Ja, doduše, imam više smetnji od nje, barem se nadam. Moraću ići na lečenje, na terapije u hiperbaričnu komoru, a pre nekoliko sam dana završila na Hitnoj zbog nekih simptoma koji su posledica trovanja. Una, pak, ima promene na EEG-u, u moždanoj aktivnosti", rekla je Nikolina, koja nije sigurna da će se ikada trajno izlečiti.

"Ono što su mi rekli jeste da svi koji su bili izloženi trovanju ugljen-monoksidom imaju povećani rizik od plućne embolije narednih 90 dana i na to moram posebno paziti još neko vreme. Ne znam hoćemo li se ikad potpuno izlečiti, mogu samo preneti šta su mi zasad rekli lekari. I ja i Una moramo ići na kontrole i biti permanentno pod nadzorom, i to je zasad to", objasnila je voditeljka.

