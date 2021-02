NIKOLINA PIŠEK OBJAVILA FOTOGRAFIJE IZ BOLNICE! Nakon trovanja, voditeljka poslala JAKU poruku: Ovo je naš DRUGI ROĐENDAN! (FOTO)

U stanu voditeljke Nikoline Pišek u Zagrebu, u kojem živi sa suprugom Vidojem Ristovićem, pukla je cev od plina koja obezbeđuje grejanje za celu zgradu. Nikolina i njena ćerka Una (6) otrovale su se plinom, a sada se Nikolina oglasila na svom Instagram profilu pa istakla da je ovo drugi rođendan za nju i njenu ćerkicu.

"Naš drugi rođendan, 07.02. Jer sam još uvek živa. Kao i moja devojčica. I ćerkica prijatelja koja je to poslepodne 06.02., bila kod nas na igranju. Samo zbog intuicije mog muža preživele smo trovanje ugljičnim monoksidom. Una je bila lakše otrovana od mene zbog razlike u visini, iz istog razloga su živi moji psi jer žive i dišu na 30ak centimetara visine. A CO je lakši od zraka. I prvo će zapuniti gornje delove vaših stanova. Zavisno o kubikaži prostora i brzini kojom curi, i o visini vaših svodova - tim tempom će vas ubiti. Tiho. Bez alarmirajućih znakova da vaša vitalna tkiva upravo u tom trenutku odumiru. A taj proces se - u trenutku kad tihi ubica krene ulaziti u vaša pluća, vezivati se u krvi za hemoglobin i distribuirati se po vitalnim organima - upravo počinje događati. Stanična smrt. Jedna po jedna odumiru stanice vašeg moždanog tkiva, srca kojem potiho prijeti infarkt, jetre i bubrega. A vi ćete u tom trenutku osećati glavobolju, vrtoglavicu, srce će vam lupati, imaćete osećaj mučnine. Neće biti iritacije sluznice, neće biti šmcanja, kašljanja, osećaja gušenja, osipa... Ničega što bi moglo upućivati na to da se nalazite na putu prema večnom miru. Nećete biti niti bledi, ne. Niti plavičasti, niti ljubičasti. Ništa od toga. Možda ćete, kao i ja, popiti tabletu za smirenje jer će vam glavobolja i lupanje srca proći nakon sto se naspavate. I leći ćete. Poslednji put u svom životu, ukoliko nećete imati ludačku sreću kakvu smo imali mi. Zaspati i biti nesvesni onoga što sledi. Svetla Hitne pomoći, policije, interventnih jedinica gradske plinare, vatrogasaca, plača i očaja vaših najbližih, sirena, žutih i plavih rotacija na fasadi kao svedoka tragedije. Vas više nema. Kraj. Zato vas molim da ne ignorišete moje neznanje i nebrigu i sve što mi možete pripisati. Kao i ja mnogima od vas, jer znam da nemate svi detektore CO u stanu. Kupite ga odmah", napislala je Nikolina.

