KAO PROSTITUTKA SAM POČELA DA RADIM OD 2007. GODINE! Pevačica Elektra Elit otkrila TAJNE NAJSTARIJEG ZANATA!

Transrodna pevačica i prostituka Elektra Elit otkrila je kako je počela da se bavi prostitucijom:

foto: Pritnscreen

- Veza makroa i prostitutke je tema koja se čuva u tajnosti. Dosta ljudi naslućuje kakva je zapravo to veza, ali ne zna kako zaista stoje stvari. Ja ću vam rado dati odgovore na tu temu, a možda sam i jedina koja sme da govori javno bez ikakvih pretnji i ucena. Davne 2007. godine počela dam da radim kao prostitutka u Švajcarskoj. Pored posla u medicini i sasvim dobrog standarda života, te 2007. godine započela sam vezu sa manekenom iz Španije i on me je uveo, igrom slučaja, u prostituciju. U tu priču sam ušla jasno i trezne glave, bez obzira na to što sam veoma familijarna osoba. Već prvi dan sam postala jedna od najtraženijih prostitutki. Švajcarska je zemlja gde kao prostitutka imate sasvim miran i normalan način života, kao da radite bilo koji drugi posao - govorila je Elektra u jednoj emisiji na švajcarskoj nacionalnoj televiziji.

- U Švajcarskoj makroi pronađu način za iskorišćavanje prostitutki. Trenutna situacija je takva da postoji specijalno obučena jedinica za istrebljivanje takve, kako bih ja rekla, gamadi i smeća. Makroi su uigrana ekipa gde čak postoji i nastavak loze preuzimanja makroa sa makroa. Jednostavno, za njih je to porodični biznis. Makroi su specijalizovani samo za vođenje žena i devojaka. Trans prostitucija u jako minimalnim procentima poseduje makroe, kao i gej prostitucija. Ja kao svedok svega toga i kao neko ko prezire takvo izrabljivanje žena, bila sam primorana da zbog neke devojke sama pozovem obezbeđenje ili policiju. Međutim, makroe samo imaju devojke i Trans osobe iz Bugarske, Rumunije, Mađarske, koje su u većini slucajeva romske vere.

foto: Printscreen/Instagram

- Svaka ta devojka, a ja ih znam sigurno preko 200, ili je bila ili je još sa makrom zato što su rasle sa tim sadašnjim makroima. Oni su im obećavali ljubav i sigurnost, a takve devojke najčešće padaju na to. U međuvremenu svaka od njih ima i dete sa njima i tad nastaje problem. Deca odrastaju kod makro roditelja, a žena nastavlja da ide po svetu i radi dalje za njega. Od svih tih para koje zarade žene vide najmanje, a njima daju i do 90 posto zarade. Bila sam svedok tuča i pretnji. Mnogima sam pomagala da se izbave i odu od makroa. Međutim, to su samo priče. Same im se vraćaju i prihvataju da budu robovi - kaže Elektra i dodaje da je ponosna na svoj dugogodišnji rad.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/S.M./Pink

BONUS VIDEO:

00:05 NAKON PRIČA DA JE PO NJU DOLAZILA HITNA, OGLASILA SE ŽENA NENADA ŠA! Ivana zablistala na mrežama, ne skida OSMEH sa lica!

Kurir