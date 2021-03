11 GODINA OD TRAGEDIJE KOJA JE POTRESLA SRPSKU ESTRADU: Jezivi detalji STRAVIČNE noći kad je Filip pucao u Kseniju na vratima

Ksenija Pajčin, jedna od najlepših pevačica na našim prostorima, i Filip Kapisoda, poznati maneken, imali su burnu ljubavnu vezu, puna skandala, voleli su se i mrzeli, a 16. mart 2010. godine bio je dan koji njihovi bližnji neće nikada zaboraviti.

Ksenija i Filip upoznali su se u julu 2008. godine u Crnoj Gori, a ljubav je planula na prvi pogled.

- Nikada me niko nije voleo ovoliko kao Filip. Ne moramo ni da govorimo, dovoljno je samo da se pogledamo. Poznaje me bolje nego što ja sebe znam - pričala je tada Ksenija.

Oboje su osećali potrebu da budu neprestano zajedno, a kada to nije bio slučaj, dolazilo je do nervoze, tenzije i velikih svađa. Nakon brojnih raskida i pomirenja, oni su počeli da žive zajedno u njenom stanu u Beogradu. Ali, ta ljubav je bila fatalna.

U utorak, 16. marta 2010. godine, pre 11 godina, Kseniju je u njenom stanu na Voždovcu usmrtio Filip, koji je nakon toga sebi oduzeo život. Njihova tela pronađena su sa prostrelnim ranama.

Prema izvorima bliskim istrazi, otkriveno je da je Ksenijino telo bilo u hodniku, a Filipovo u sobi, dok je pored njega bio pištolj. Pevačica je imala ulaznu i izlaznu ranu na glavi, dok je maneken imao samo izlaznu ranu na temenu, što je ukazalo na to da je Filip ubio Kseniju, a onda pucao u sebe. Spekulisalo se o tome da su se njih dvoje svađali danima pred ovu tragediju, a da je nakon kobnog sukoba Ksenija obukla jaknu i krenula iz stana, ali ju je Filip ubio na vratima.

U prilog pričama da je odnos dvoje ljubavnika išao od ljubavi do mržnje koja je, nažalost, prevladavala, govore i svedočenja Ksenijinih komšija u njenoj zgradi u Nikšićkoj ulici na Voždovcu.

- U utorak oko 17 časova komšija koji živi preko puta čuo je vrisku i ciku iz Ksenijinog stana, a nešto kasnije Ksenijin pas Milisav počeo je neobično da laje. On je to kuče dobro poznavao jer ga je čuvao uvek kada su one odlazile na odmor i znao je kako pas reaguje u različitim situacijama. Pozvonio je na vrata, ali mu niko nije otvarao, a pas je i dalje lajao. Čovek nije hteo da se meša u privatne stvari komšija, pa se povukao. Ipak, pozvao je Ksenijinu majku Ljubicu, koja je odmah došla. Kada je ušla, videla je Ksenijino i Filipovo beživotno telo u lokvi krvi - ispričala je ranije za medije komšinica koja je želela da ostane anonimna.

Ostale komšije su često navodile da su se iz stana čule izjave "Volim te" a zatim "Ne volim te" i "Hoću da te ostavim". Ali, bez obzira na svađe, ništa nije ukazivalo na tragediju koja će odneti dva mlada života i ugasiti ljubav o kojoj su svi pričali.

I 11 godina nakon njene smrti, mnogi se sećaju Ksenije Pajčin kao devojke vedrog duha, uvek srećne, nasmejane, a niko nije znao kakvu je tugu nosila u sebi. Njena majka Ljubica do danas nije želela da se oglašava za medije.

