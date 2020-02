DEČKO ANE NIKOLIĆ JE BIO NAJBOLJI DRUG FILIPA KAPISODE! Biznismen je OPČINJEN pevačicom i to ne može da SAKRIJE!

Novi dečko Ane Nikolić, Boško Bukvić nije samo bivši momak Rade Radenović. Kako Kurir saznaje, ovaj biznismen bio je najbolji prijatelj pokojnog Filipa Kapisode, koji je pre deset godina ubio svoju devojku Kseniju Pajčin, a zatim i sebe.

Pevačicin izabranik iza sebe ima brak i sina, vezu s Radom Radenović, ali i prijateljstvo s manekenom koji je pre 10 godina ubio Kseniju Pajčin pa sebe.

foto: Dado Đilas

Boško je rodom s Cetinja, bavio se rukometom, a već godinama živi i radi u Beogradu i bavi se manjim biznisom. Interesantno je i to da, poput Ane, i Boško iza sebe ima jedan brak i dete. On se pre nekoliko godina razveo od supruge Natalije, s kojom je dobio sina.

"Boško je pristojan čovek. Opčinjen je Anom i uživa u njenom društvu. Naravno da mu ne smeta što ona ima ćerku s drugim čovekom, što je razvedena, jer je i on u istoj situaciji. Bio je oženjen Natalijom, s kojom se dugo zabavljao, a pre nekoliko godina dobili su i sina. Boško i žena nisu neko vreme funkcionisali, pa su odlučili da se razvedu, mirno i bez skandala", kaže izvor blizak biznismenu i dodaje da ni Ani ni najmanje ne smeta njegova prošlost.

Ipak, ono što je jednako interesantno jeste to što je Bukvić bio najbolji prijatelj s Filipom Kapisodom. Kada se dogodilo ubistvo i samoubistvo, on je bio šokiran. Tada se prvi i jedini put oglasio u medijima.

foto: Marina Lopičić

"Za tragediju sam saznao na treningu, odmah sam pozvao Filipa, ali on je već bio isključen. Poslednji put smo sedeli zajedno pet-šest dana pre tragedije, zezali smo se u stanu zajedničkog druga. Pričao je o provodima i planovima da otvori kafić u rodnom mestu. Poslednji put smo se čuli noć pre tragedije. Zvao me je u jedan sat posle ponoći, rekao da za nekoliko dana dolazi na Cetinje i da se više neće vraćati u Beograd. I danas mi ta rečenica odzvanja u glavi - zaista se vratio i više mu nema povratka nigde", rekao je on tada i pričao o odnosu Filipa i Ksenije.

"Kseniju sam upoznao u kafiću, bila je lepa, atraktivna, zgodna, i to je Filipu prijalo. Ali mislim da nije bio zaljubljen. Da ju je doživljavao kao svoju devojku, sigurno bi meni, kao drugu, to rekao. Nikad je nije pominjao. Dešavalo se da ga zove na telefon nekoliko puta, a on ju je kulirao i nije je shvatao ozbiljno", rekao je tada on.

foto: ATA Images

Boško se od tada više nikad nije pojavio u medijima, čak i kad je bio s Radom Radenović. Ali vezu sa Anom, koju je podržao u procesu mršavljenja, ne može da sakrije. Naročito posle njihovog zajedničkog odmora na Tajlandu, gde su bili nedavno.

Išao po telo Nisu mi dali da ga vidim mrtvog Bukvić je jedan od prijatelja koji je nakon tragedije došao u Beograd kako bi preneli Filipovo telo na Cetinje: - Kad sam došao sebi, otišao sam kod njegove porodice, odakle sam s njegovim stricem i drugovima otputovao za Beograd da preuzmemo telo. Ne želim nikome da doživi taj trenutak. Doneo sam druga u kovčegu njegovoj porodici! Nisu mi dozvolili da ga vidim mrtvog! Noge su mi klecale dok sam ga nosio na kućni prag, gde su stajali njegovi roditelji, sestra i brat.

Kurir.rs / Jelena Stuparušić

Kurir