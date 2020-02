RASTI PRIPALA KUĆA OD 500 KVADRATA! Evo zašto Ana Nikolić NIJE TRAŽILA da joj isplati za zajednička ulaganja

Pevačica Ana Nikolić i reper Stefan Đurić Rasta sporazumno su se razveli, a najveći problem je pravila kuća koju su zajedničkim snagama gradili u Velikom Mokrom Lugu.

Do zvaničnog razvoda radovi na kući su bili obustavljeni. Kako je sporazumno odlučeno da ona dobije starateljstvo nad ćerkom, sa kojom živi u stanu gde nekada bili skupa, kuća na obronku Beograda pripala je Rasti.

Očigledno da je on otada ponovo pokrenuo radove jer je vidno da je kuća u boljem stanju i sa kompletnom stolarijom. Jedan od komšija bivših supružnika nam je otkrio da je sa Rastom nedavno video Anu, koja je došla da obiđe radove.

- Anu i Rastu sam nedavno video kako dolaze na plac i obilaze tu kuću. Zajedno su bili, razgledali i nešto se dogovarali. Na kući su radovi dugo bili stopirani, majstori nisu dolazili i ništa se nije dešavalo. Mislili smo da su odustali od izgradnje, pričalo se da ne mogu da se dogovore šta dalje, a onda se pročulo da je kuća pripala Rasti i izgleda da su se stvari promenile. Prvo smo se iznenadili kad smo ih videli da ponovo zajedno dolaze na imanje, ali nikakve drame nije bilo, normalno su komunicirali kao da je među njima sve okej. Nisu se dugo zadržali, a deluje da imaju skroz korektan odnos. Ona je sugerisala nešto oko kuće, vidi se da učestvuje u svemu - kaže za naš magazin komšija i dodaje da se pored kuće gradi nešto nalik bunaru, te da misli da je to fontana o kojoj se toliko priča.

- Nakon što smo pročitali u medijima da su se konačno razveli jer bilo je tu, kako mi se čini, nekog mirenja, majstori su nastavili da dolaze i stavili su prozore na celu kuću. Nisu u pitanju obični prozori i vrata, rađeni su po meri i skoro su od poda do plafona. Nastavili su i gradnju sprata koja je bila započeta, deluje da se radovi privode kraju. Sa zadnje strane kuće je izgrađena prostrana terasa na koju se izlazi sa velikih, zastaklenih kliznih vrata koja su postavljena. Deluje da će u domu imati dosta prirodne svetlosti. Pored kuće je ozidano i nešto nalik bunaru, mada se pričalo da će tu biti fontana. Još nije dovršeno, pa nisam siguran o čemu je tačno reč.

Kako saznajemo, Rasta će dovršiti kuću koju su on i Ana započeli dok su bili u braku.

- Ni Ana, ni Rasta ne govore mnogo na temu razvoda i dogovora koji su postigli tada. Postoji neka priča da mu ona nije tražila da je isplati za ta zajednička ulaganja, ali da postoji dogovor da kuća ostane njihovoj Tari. Zato nije iznenađenje što Ana dolazi da vidi kuću - kaže naš izvor.

Kako se već pisalo, u planu je da kuća ima oko 500 kvadratnih metara i da u nju bude uloženo pola miliona evra. Oko kuće je i plac, a komšije su otkrile da je oko deset ari ukupno imanje i da će kuća imati veliko dvorište sa bazenom. Pričalo se i da će u kući biti Stefanov muzički studio, kao i spa centar i teretana za Anu, a ostaje da vidimo šta od toga će biti odrađeno sada kada je Rasta domaćin imanja.

Miran razvod uz alimentaciju od 2.000 evra

Ana i Rasta nisu bili raspoloženi da za medije govore na tu temu bez obzira na naše pozive. Svojevremeno smo direktno Anu upitali da prokomentariše naše informacije oko nekretnine, ali ona je odmah odbila da priča o toj temi.

- Neću da pričam o kući jer smo se sastali drugim povodom - rekla je ona tada.

Nakon toga Anin advokat je bio daleko pričljiviji i otkrio nam je da su Ana i Rasta postigli dogovor i da je pevačica vilu, koju su pravili zajedničkim snagama, prepustila bivšem suprugu.

- Evo, tu je baš advokatica koja to radi, pored mene. Kad je pravljen sporazum, to je bio tolerantan razgovor u kojem je ona rekla da je ne interesuje nikakva imovina pošto ima svoj stan. Tako je i ta kuća pripala njemu. Što se tiče alimentacije, ostalo je da on u sporazum upiše iznos, i on je upisao 2.000 evra mesečno - ispričao je tada Borivoje Borović.

