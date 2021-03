DANIJELA TVRDI DA JU JE BRANISLAV LEČIĆ SILOVAO DOK JE BIO S NINOM: Voditeljka te 2012. godine otkrila šta ih je PROMENILO u braku

Branislav Lečić, kojeg je glumica Danijela Štajnfeld optužila da ju je silovao, u tom trenutku 2012. godine bio u braku sa voditeljkom Ninom Radulović sa kojom je godinu dana ranije dobio i sina.

Glumica Danijela Štajnfeld ispričala je da ju je silovao glumac Branislav Lečić i rekla je da se to dogodilo 7. maja 2012. godine, na obroncima Beograda.

"Te noći on je mene na moje moljenje i plakanje, na moje 'ne', odveo negde gde nisam znala gde sam, gde nisam mogla da izađem iz tog prostora, to je bilo van Beograda, negde na obroncima Beograda, usred noći. Tamo me je mučio, tamo me je silovao", ispričala je, između ostalog, glumica.

Lečić je 2012. godine bio već dve godine u braku sa voditeljkom Ninom Radulović sa kojom je i aprila 2011. dobio sina Lava. Za vreme porođaja, Lečić je bio uz suprugu, a nakon toga je tri dana slavio. Tada je izjavio da bi voleo da dobije i četvrto dete.

Par je novembra 2012. proslavio dve godine bračne sreće na intimnoj večeri u restoranu. Romantično veče i prisećanje sudbinskog susreta, uz dobar provod i smeh, bio je odličan način da bračni par obeleži drugu godišnjicu braka. Bili su jako srećni zajedno, a kako su tada ispričali, rođenje sina Lava učvrstilo je njihovu ljubav.

"Još u prvoj godini braka sve stvari budu jasne. Nas dvoje smo sada isti kao kada smo bili u vezi. Čini mi se čak i da nam je, otkako smo se venčali, bolje jer smo shvatili koliko nam je važno što imamo dete i to što živimo zajedno. 'Papir' drži vezu stabilnom, teže je vezu 'prokockati' ako imaš obećanje pred Bogom i narodom. Inače, dete menja partnere nabolje. Sve egoistične potrebe sa bebom prestaju. Parovima koji dobiju mališana uskraćeno je vreme koje bi provodili u dokolici, ali je važno dobro se organizovati. Partneri sa dolaskom bebe shvataju da je to iskustvo divno, pa onda i sa vedrije strane posmatraju sve one manje lepe stvari koje roditeljstvo donosi. Ipak, ponekad bi trebalo vratiti se u prošle dane. To je lekovito za vezu i tada radi 'baka-servis'. Svaki izlazak iz ustaljenog ritma života prija, kao veče na kome smo proslavili dve godine braka. Kada na ovaj način dnevne obaveze, radne i roditeljske, ponekad začinimo, to oporavlja", rekla je te godine za magazin „Hello!“ Nina Radulović, tada Lečić.

