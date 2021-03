DOK SAM BILA SA DAVIDOM, UGOJILA SAM SE 30 KG: Zbog TOKSIČNE veze sam dogurala na 90 KG, a onda sam izbacila samo jednu NAMIRNICU

Aleksandra Subotić uspela je da smrša čak 30 kilograma otkako je raskinula sa Davidom Dragojevićem! Rijaliti zvezda kaže da se najviše ugojila kada je sa bivšim dečkom ušla u "Zadrugu 2", gde su se non-stop svađali.

- Najdeblja sam bila za vreme te toksične veze, koja je uticala na to da počnem da se gojim. Posebno tokom mog boravka u rijalitiju. Mislim da mi je u tim momentima vaga bila smrtni neprijatelj. Imala sam čak 90 kilograma! Tih 30 kilograma nesreće lako sam izgubila zahvaljujući mojoj majci Ljubi - kaže Aleksandra i dodaje da je promenila način ishrane kada je ostala trudna sa verenikom Petrom Raspopovićem.

- Počela sam zdravo da se hranim po preporuci ginekologa koji mi je vodio trudnoću. On se šokirao mojom težinom i rekao mi da moram da dovedem u red liniju. Objasnio mi je da ni za bebu ni za mene nije zdravo da budem gojazna i da mi to može otežati porođaj. Ozbiljno sam shvatila njegove reči i u pomoć pozvala majku Ljubu.

Aleksandra je svoju liniju dovela do savršenstva, a najteže joj je palo što je iz jelovnika potpuno izbacila slatkiše.

- Ja sam bila fanatik kada su u pitanju palačinke i sve vrste čokoladnih torti. Pronašla sam adekvatne zamene za to - proteinske čokoladice i sladoled bez kalorija. Bila sam zavisna i od gaziranog pića i energetskih napitaka. To mi je bio najveći problem i pre trudnoće. Onda me je mama uzela pod svoje. Merila me je svakih sedam dana da bi videla kako napredujem. Objasnila mi je koliko je štetno bilo to što sam do petog meseca trudnoće svakog dana pila dva-tri energetska pića - priča starleta, koja je počela redovno i da trenira.

Ovo jede Aleksandra Subotić Doručak: Ovsene pahuljice, jogurt sa šumskim voćem i listićima badem. Ručak: Ćureći file na grilu sa dosta zelene salate. Večera: Salata sa avokadom i paradajzom, rukolom i mocarelom. Trik savet: Ne unosite u kuću slatkiše i nećete moći da pojedete ono što nema. Jedite više puta dnevno pomalo kako biste ubrzali metabolizam. foto: Profimedia

