NE RAČUNA SE AKO NEMAM POSAO, FAKULTET, DETE I MUŽA Marija Kilibarda se JELA od muke, ogolila dušu, roditeljima je zabranila jedno

Voditeljka Marija Kilibarda ne krije da je iza nje izuzetno izazovan period u kojem su je najviše pogađala očekivanja ljudi koji je okružuju.

- Tri godine je trajalo moje raspadanje do najsitnijih komadića. Sve me je bolelo zato što nisam bila nešto što su drugi od mene očekivali, domaćica i majka… Stalno sam sebi postavljala pitanja šta je sa predivnim relacijama koje sam stekla, fantastičnom karijerom, sa x, y projekata koje imam iza sebe, i iznova dolazila do zaključka da se oni ne računaju ako do ovih nekih godina nisam završila fakultet, našla stalan posao, udala se i dobila dete. Sve to me je veoma pogađalo, toliko da sam se pojela. Pomenuta očekivanja dolazila su s raznih strana. Vidite ih i u očima roditelja, koji, budući da ste im rekli da vas više ne pitaju kada će beba, ne žele ništa da vam kažu, ali vi ih poznajete i znate da njihov izraz lica govori „hoće li“. U tom momentu se raspadneš. Svako od nas ima pravo vreme za karijeru, udaju, pokretanje biznisa, roditeljstvo… Karte su nam podeljene tako kako jesu. Znam koje su mi želje, ali ne govorim ih javno i na svu sreću svi su prestali da mi postavljaju slična pitanja - otkrila je Marija.

Voditeljka je priznala da su joj pomogle psihoterapije.

- Izgubila sam sebe i nisam imala pojma kako je do toga došlo jer sam sebe uvek doživljavala kao jaku i stabilnu osobu koja zna šta želi. Međutim, nisam imala pojma ni šta hoću, ni kako treba odnosi da mi funkcionišu. Na seansama se raspadaš i ponovo gradiš, nije to lako, ali onda sa svim tim iskustvima, otvorenim umom i srcem kreneš da praviš dobre temelje. Mislim da život mora da nas “polupa” da bismo počeli da se bavimo samospoznajom. Važno je, međutim, da naučimo da tražimo pomoć u kakvoj god da smo situaciji. Živimo brzo, svi imaju mnogo sadržaja i nekada i najbliža osoba ne stigne da nas oseti od problema. Baš zato treba da naučimo da kažemo: “Loše mi je, poslušaj me.” Ranijih godina nisam imala običaj da se jadam. Razmazila sam sve oko sebe tako što sam rešavala njihove jade. E pa čekajte malo, neće moje probleme da rešavaju samo profesionalnci za pare, sada ćete i vi malo - rekla je i ispričala i da pomoću meditacije smiruje um.

- Ne znam nijednu osobu koja je toliko fokusirana i u skladu sa sobom da može bez treninga da bude opuštena. Nemirna sam, šibaju mi misli kao meteorska kiša, napeta sam, radi stomak, pulsira vrat, trnci u rukama, teško se uspavljujem, stoga kroz meditaciju postižem umirenje uma. Mnogi vole da naglase da tako bežim od molitve i vere, ali ja postavljam pitanje zašto jedno drugo isključuje?

Marija je otkrila da joj je partner Branislav Vučelić velika podrška.

- Bez njega ne bih tako lagano prošla kroz težak period za nama. Za godinu dana, provela sam s njim više vremena i doživela razmena više nego sa bilo kojim bivšim partnerom u dužim vezama. Samim tim, sve je brže isplivalo na površinu, i lepo i ružno. I znala sam da će, ako pregrmimo prvih par meseci karantina, to biti jedna lepa stabilna veza. Prvi put u životu partner mi je najbolji prijatelj. Ranijih godina mislila sam da to ne želim, da već imam svoje prijatelje i da su mi u partneru potrebne druge stvari. Da svaki dan mora da se dešava vatromet strasti i da sve moramo da radimo zajedno. To vezu guši i ona pregoreva. Takav odnos nije zdrav, niti dugoročno kvalitetan. Prava stvar je imati nekog čiji broj pozoveš kad god ti se dogodi nešto bitno. Želiš njegovo mišljenje, znaš da ti je vetar u leđa i podrška. Između Branislava i mene postoji potpuna otvorenost, konstantna razmena i deljenje svega. To je pravo partnerstvo koje mora da dođe kako iz čiste ljubavi i strasti, tako i iz prijateljstva - zaključila je voditeljka.

