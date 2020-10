OSEĆALA SAM TEŽINU I UMOR! SLUŠAJTE SIGNALE KOJE VAM ŠALJE ORGANIZAM: Kilibarda dobila koronu, a jedna stvar je IZJEDA!

Marija Kilibarda nedavno je objavila da je zaražena korona virusom.

Sada je voditeljka otkrila koji su to prvi simptomi koje je osetila.

"Dobro sam, s obzirom da sam već tri dana u kući i da u ovom periodu obično kreću jači simptomi. Smirilo me je kad sam radila rendgen i krvnu sliku, ali me je plašilo jer uvek ima ono 'ali' i obično nakon prvih simptoma u narednih par dana stižu pojačani simptomi. Ali srećom se ne dešava ništa i dobro sam", rekla je Marija.

"Nisam imala temperaturu ni jedan dan, imala sam blagu malaksalost, posebno sam osećala tu neku težinu oko vrata i u predelu plećki, taj zamor je nešto što nikoga ne preskoči. To su mi rekli i ljudi koji su imali takođe virus. To kad mi kažu šta se ti oslanjaš na intuiciju, ljudi budite u skladu sa sobom, slušajte kakve vam signale šalje organizam! Nekad nešto bukti u nama i hoćemo to da zanemarimo da bismo završili sve obaveze u toku dana", istakla je ona u emisiji "150 minuta".

Kilibarda kaže da ne zna ko ju je zarazio i da je to izjeda.

"Sa jako malo ljudi sam se viđala i neki su pozitivni, a neki nisu, uopšte ne možemo da uđemo u trag. Ono što sam smatrala svojom odgovornosti ja sam sve pozvala sa kojim sam bila u kontaktu. Na poslu smo svi bili zaštićeni i nosili maske. Dakle ne mogu da uđem u trag, jer između ostalog postoje ljudi koji nemaju simptome i koji nose virus i to je gde ne možemo da se čuvamo, jer ne znaš da nekoga ugrožavaš jer nemaš simptome. Stvarno je to velika misterija i ne možemo da znamo kako ce na koga ovaj virus uticati dok ne uđe u njegov organizam, tako da moramo da osluškujemo sebe i budemo odgovorni i pridržavamo se mera", kaže voditeljka.

