VANJIN OTAC ME JE MOLIO DA JE VRATIM U TAKMIČENJE! Saša Popović prvi put o SKANDALU u Grandu, o UCENAMA i odlasku Marije iz ŽIRIJA

Direktor "Granda", Saša Popović rešio je da progovori o skandalu u "Zvezdama Granda", kada je takmičarka Vanja Knežević diskvalifikovana.

"Za ovih 18 godina preživeli smo razne napade. Bilo je toliko muzičkih takmičenja, mi smo odoleli svemu tome, došli smo tu gde smo. U subotu smo imali najgledaniju emisiju u poslednjih nekoliko godina. Ono što je bitno da kažem, da smo za sve godine smo iznedrili toliko puno dece, imena i pevača i srećan sam što ta deca danas imaju svoje kuće, stanove, decu, porodice... Te 2014. godine pojavila se Tanja Savić, Slavica Ćukteraš, Bane Mojićević, Stevan Anđelković. Pa posle Milica Todorović, Rada Manojlović, Dule Svilar, Dinča, Milan Stanković. Potom 2009. sve vrsni pevači, Darko Lazić, Jova Stevanović, Topalko, Jelena Kosotv, Aleksandra Bursać... Pa onda dalje Stefan Petrušić, Petar Mitić, Milica Pavlović, Nadica Ademov, Andreana Čekić, pa Prijovićka, Grujićka... Ne znam kako bi se radile muzičke emisije da nismo napravili toliko novih imena. Grand je iznedrio milion njih, održao popularnost mnogim pevačima", rekao je Popović na samom početku i dodao:

foto: Pritnscreen

"Preko 100.000 kandidata. Da se ne lažemo, danas svi hoće da pevaju i starlete. Za sve ovo vreme imali smo preko 200 članova žirija, i pevači, glumci, tekstopisci, kompozitori. U jednom trenutku su bili u žiriju i Ceca Ražnatović i Aleksandar Vučić, Ivica Dačić, zaista puno. Prošlo je sigurno preko 100 pevača. Ova šestorka sada je najbolji žiri i ljudi koji imaju kredibilitet", priča Popović.

Saša se osvrnuo na glasine da pevačica Marija Šerifović neće biti član žirija.

"Marija, ako ovo gledaš, nemoj molim te da napustiš takmičenje. Ma dajte, žiri ostaje takav kakav jeste. U sledećoj sezoni imamo sve novo", rekao je on.

foto: Pritnscreen

Popović je istakao da u "Grandu" nije česta diskvalifikacija učesnika.

"Nemanju Stevanovića smo diskvalifilkovali i Milenu Ćeranić zbog rijalitija. Nemanju smo vratili, i Mileni su uvek otvorena vrata u Grandu. Marija je jednom sama diskvalifikovala jednog takmičara i to se nije digla prašina tada. Ovo je sad haos jer je devojčica od 18 godina".

On je potom ispričao nove detalje o slučaju Vanje Knežević, te je istakao da je njen otac molio da se ona vrati u takmičenje.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

"Tu se desilo da je članica žirija rekla to što je rekla, da bi ta devojka posle emisije dobila na hiljade poruka gde su vređali žiri. Ona je stavila sve te najgore poruke i još im se zahvaljivala. To je bilo zaista ne primereno, to je bilo za diskvalifikaciju. Mi smo je diskvalifikovali i uveče se javio njen otac. Jedan fin čovek i rekao je: "Gospodine Popoviću, šta mi sad da uradimo Vajnu da vratimo". Ja sam mu rekao da to što je ona podržala te poruke najgnusnijeg sadržaja. On kaže da zna da je dete pogrešilo. Sutradan sam se čuo sa članicom žirija i rekla mi je: "Sale, dobro sam razmislila, vrati je u takmičenje. Ispašće da sam ja takva i takva". I o tome sam pričao sa Marijom i taman kad smo razmišljali da je vratimo, onda je ona stavila na Instagram da su "Zvezde Granda" mizoginija, mediokritet i prostakluk i napisala: "Srećna sam što sam zauvek završila sa ovakvim vidom takmičenja. I komentare su isključili... Sve nam je jasno. I može da baci najveće laži na mene. Ništa mi ne predstavlja, ali vređati narod koji me podržava....". Ona je rekla da je proživela psihičko zlostavljanje, pa znate vi šta to znači?", pričao je Popović u "Jutru " na Prvoj televiziji.

foto: Pritnscreen

"Pitao sam članicu žirija zašto je bila tako okrutna, a ona mi je odgovorila da ju je hvalila u četiri emisije, ali da bi je podstakla da promeni taj imidž. Ovo je za Vanju Knežević najveći marketing. Tako je Keba dočekao na nož Milicu Pavlović, kad sam pogledao glasove, narod je glasao kao lud za nju. Nije bila favorit i došla je do finala, i pokazalo se da je dobar pevač i velika zvezda. Čim neko nekog napadne u emisiji, taj odmah ide visoko".

Kako je Kurir prvi pisao, takmičari Marije Šerifović, ukupno njih 19 htelo je iz revolta da napuste grupu, zbog čega im je napomenuto da više neće moći da se prijave na takmičenje za zvezde "Granda". Popović je sada potvrdio da su hteli da napuste, te je otkrio da im je rečeno da, ukoliko napuste, više nikada neće moći da budu deo "Granda"-

"Marija mi je javila da njenih 19 takmičara hoće da napusti takmičenje. Odmah su krenuli da pišu da je Saša Popović ucenio kandidate. Nisam nikog ucenio. Rekao sam Mariji da im objasni da ako sad napuste takmičenje, treba nastaviti dalje takmičenje i da više oni neće moći da se takmičiti. Neće snimati nikada za "Grand", nikad se neće pojaviti u "Grandu", a realno gledano "Grand" je najveći promoter. Sad imamo 100 njih, a ja bih i sa 20 napravio istu gledanost.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

Kurir