VANJI KNEŽEVIĆ SVEGA PREKO GLAVE: Isključila stari broj telefona, sve je dotuklo zbog skandala u ZVEZDAMA GRANDA!

Vanja Knežević danima je već u centru pažnje medija zbog sukoba sa jednom članicom žirija u "Zvezdema Granda", nakon kojeg je i diskvalifikovana iz daljeg takmičenja.

Da joj je sve ovo teško palo i da joj ovakva vrsta medijske pažnje ne prija, pokazuje i činjenica da je Vanja promenila svoj doskorašnji broj telefona, tako da je nedostupna za bilo kakav novi komentar na ovu temu.

Nju je, kako Kurir saznaje iz njenog bliskog okruženja, pre par dana sve loše stiglo i dotuklo, tako da je odlučila da više ne odgovara na brojne pozive i poruke, koje su joj svakodnevno stizale, a ticale su se isključivo komentara na nemili događaj u takmičenju.

Za njen novi broj telefona, znaju samo najbliži članovi porodice, a ona će se do daljeg, oglašavati isključivo na svom Instagram nalogu, na kome je za nekoliko dana dobila preko 30.000 novih pratilaca.

Posle nekoliko dana ćutanja o ovoj temi, konačno se oglasio i Saša Popović, koji je u Jutarnjem programu Prve televizije javno progovorio o ovom incidentu, koji je uzburkao javnost i korisnike društvenih mreža širom regiona.

Popović je između ostalog, izjavio da ga je Vanjin otac molio da je vrate u takmičenje.

- Mi smo je diskvalifikovali i uveče se javio njen otac. Jedan fin čovek i rekao je: "Gospodine Popoviću, šta mi sad da uradimo Vanju da vratimo". Ja sam mu rekao da to što je ona podržala te poruke najgnusnijeg sadržaja, nije nikako dobro. On kaže da zna da je dete pogrešilo. Sutradan sam se čuo sa tom članicom žirija i rekla mi je: "Sale, dobro sam razmislila, vrati je u takmičenje. Ispašće da sam ja takva i takva". I o tome sam pričao sa Marijom i taman kad smo razmišljali da je vratimo, onda je ona stavila na Instagram da su "Zvezde Granda" mizoginija, mediokritet i prostakluk i napisala: "Srećna sam što sam zauvek završila sa ovakvim vidom takmičenja. I komentare su isključili... Sve nam je jasno. I može da baci najvece laži na mene. Ništa mi ne predstavlja, ali vređati narod koji me podržava....". Ona je rekla da je proživela psihičko zlostavljanje, pa znate vi šta to znači? - ispričao je Popovic u "Jutru" na Prvoj televiziji.

Kurir je pokušao da stupi u kontakt sa Vanjom da bismo čuli njen komentar na ove Popovićeve tvrdnje, ali je poznati broj telefona, na koji se do sada javljala - van funkcije.

Kneževićevoj smo poslali pitanja i na Instagramu, ali ona na njih nije odgovorila.

Međutim, odlučila je ipak da se oglasi na Instagramu, gde je rekla da je sve otišlo predaleko. Šta je rekla o skandalu u Zvezdama Granda pročitajte OVDE.

Kurir.rs/A.P.

