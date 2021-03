NE PLANIRAJU SVADBU, ALI BIĆE VENČANJA! Goca Božinovska progovorila o Šijanu i Rodićki, otkrila šta se promenilo u njihovom DOMU!

Pevačica Goca Božinovska 2021. godinu započela je lepim vestima. Za nekoliko meseci postaće baka, jer izabranica njenog sina, Mirka Šijana, Bojana Rodić je u drugom stanju.

- Ja sam uzbuđena od januara, tada sam saznala. I srećna, i uzbuđena, i radosna. Njih dvoje se jako lepo slažu. Stalno prave planove, menjaju, renoviraju, izbacuju. Oni po svome sad, ja samo sedim i uživam - rekla je Goca.

Goca je istakla da je presrećna što je Bojana uspela da usreći njenog sina Mirka, te je otkrila da se po njenom dolasku u Surčin sve promenilo u njihovom domu.

- Hvala joj na tome! Dok sam živa biću joj zahvalna, jer je moj Mirko drugi čovek. On je sada ono što jedan muškarac u tim godinama treba da bude, pravi gospodin, pravi muž, pravi sin - ispričala je Božinovska.

Otkrila je i detalje svadbenog veselja, koje je trebalo da se održi u bliskoj budućnosti.

- Ništa ne možemo da planiramo zbog ove situacije, verovatno ćemo za manji krug samo obaviti venčanje - dodaje ona.

Ovom prilikom progovorila je i o enigmi imena koje će poneti Šijanov naslednik.

- E to je on meni rekao, da je za mene iznenađenje, mada ja pretpostavljam da će biti po njihovom ocu, nisam htela čak ni da ih pitam. To je njihova stvar, ja ne volim da se mešam u njihov izbor, jer meni su se svi mešali, rekla sam ''Snajka to je na tebi, ti sama odredi!'' - zaključila je Goca u emisiji "Premijera".

Kurir.rs/I.B.

