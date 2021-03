PRIJA SPREMALA PUNJENE PAPRIKE I PIRE: Pevačica postala domaćica, a majka joj pomagala u kuhinji preko VIDEO POZIVA! HIT (VIDEO)

Aleksandra Prijović se tokom pauze od pevanja u toku pandemije korona virusa oprobala u kuhinji, a posebno se zahvalila svojoj majci.

Pevačica je na Instagram podelila snimak kako sprema punjene paprike i pire, a sve vreme joj je asistirala majka Borka i to preko video poziva.

"Ovaj istorijski trenutak sam morala da zabeležim. Hvala mama na pomoći preko video poziva. Punjene paprike i pire!", napisala je Prija na društvenim mrežama.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, nedavno je Aleksandra otkrila da nije znala da kuva, ali da je voljna da nauči, što joj je očigledno i pošlo za rukom.

"Nikada nisam krila da ne znam da kuvam, iskreno, do sada nisam ni imala potrebu. Međutim, sada kada imam dete mislim da će me kuvanje još više zanimati i želeću da naučim zbog Aleksandra. Ima vremena pa ću valjda i ja savladati to kuvanje", rekla je Aleksandra.

foto: ATA Images

Kurir.rs/K.Đ.

